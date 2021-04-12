Модні сумки 2021: названо трендові варіанти. Фото

Сумки – незамінний елемент гардеробу, а також важливе доповнення до модного образу. У 2021 році в тренді будуть великі шкіряні моделі, з масивними ланцюгами й багато інших.

Їх можна поєднувати з будь-яким вбранням: від спортивного до ділового. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з найпопулярнішими варіантами сумок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Об'ємні шкіряні сумки за рахунок своєї зручності продовжують залишатися в трендах. Вони будуть ідеальним варіантом для шопінгу, поїздок за місто, походу в спортзал і на роботу.

Ланцюги на сумках з металу, пластику будуть виглядати дуже красиво. Однак обирати такі моделі потрібно з масивним, важким ланцюгом. Вони не тільки будуть виглядати набагато сучасніше, але їх також буде набагато зручніше носити.

Трендові сумки круглої форми створять незабутній ефект в будь-якому вашому образі. Вони підійдуть як для вечірніх виходів, так і на кожен день.

Практичне рішення на кожен день – сумка з м'якої шкіри або тканини. Її приємно тримати в руках, при цьому містка модель підійде для зберігання ключів, гаманця і телефону.

Сумки з пір'ям прикрасять лаконічні монохромні образи. Ця модель популярна як у світлих відтінках, так і в яскравих.

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