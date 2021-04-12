Модные солнцезащитные очки сезона весна-лето 2021: названы главные тренды. Фото

Солнцезащитные очки – один из эффективных способов дополнить образ. В сезоне весна-лето популярными будут узкие модели, с цветными стеклами, авиаторы и многие другие.

OBOZREVATEL отобрал самые модные и необычные очки, которые были представлены дизайнерами. Они точно привлекут всеобщее внимание (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Узкие очки уже который год находятся на пике популярности. Такая модель подойдет под любую форму лица. Она добавит изюминку даже в очень сдержанный образ.

В этом году, как никогда ранее, было много красочных очков на подиумах: с зелеными, красными, розовыми, желтыми стеклами. Выбирайте любимый цвет и оставайтесь в тренде.

Очки на половину лица все также актуальны, особенно с выраженной угловатой формой. Это аксессуар, который подойдет под любой наряд.

Модницам также не обойтись без любимых авиаторов. В сезоне весна-лето делайте ставку на коричневые или бежевые стекла и золотую металлическую оправу.

Не менее актуальным в 2021 году будут и аккуратные круглые очки, которые носили почти все модели на показе Chanel. Особенно популярны – сдержанные модели с ультратонкой оправой. Чем минималистичнее, тем лучше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.