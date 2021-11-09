Какие пальто будут в моде в 2022 году. Фото

На протяжении текущего сезона, а также весны-лета 2022 в моде будут пуховики, похожие на облака, блестящие лакированные пальто и элегантные тренчи. Кроме того, неизменными и актуальными будут классические черные пальто и кожаные модели.

Стилисты отмечают, что стоит обратить внимание на стритстайл знаменитостей, перед одной из важных покупок верхней одежды. О том, какую верхнюю одежду купить на следующий год, читайте далее в м материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Классическое черное пальто

Неизменная классика уже многие годы. Это универсальная вещь, поскольку сочетается практически с чем угодно.

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Яркое и светлое пальто

Верхняя одежда может быть красочной и выглядеть так же хорошо, как и более приглушенные варианты. А также, плотное кремовое пальто может отлично подчеркивать самый простой наряд.

Элегантный тренч

Отличный вариант на осень и весну, который останется в моде надолго. Он может быть, как утепленным для холодной погоды, так и простым для более теплой.

Лакированные пальто

Данная модель пальто привлекла внимание модниц практически в каждом городе страны. Яркие, с разными узорами пальто стали популярными при выборе верхней одежды.

Кожаное пальто

Актуальный вариант осенью и весной – удлиненные кожаные пальто, которые все чаще встречаются на модницах.

Комфортный пуховик

Чтобы оставаться в тепле и комфорте, стоит подбирать утепленную верхнюю одежду. Актуальным вариантом станет пуховики, которые похожи на облака или одеяло.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Александра Войсевич рассказала, какие модели пуховиков будут в моде этой зимой и на какие цвета нужно обращать внимание.