Стилист рассказала, что купить девушке в мужском отделе. Фото

В мужском отделе девушки могут найти большое количество базовых вещей, в которых они будут выглядеть модно. Стилисты уверяют, что там одежда отличается высоким качеством и натуральностью волокон.

Консультант по имиджу Инна Гриненко на своей страничке в Instagram сделала подборку повседневных мужских образов, которые идеально впишутся и в женский гардероб (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Фасоны мужских пальто, пиджаков и брюк были популярны всегда. Помните, какой фурор произвела в 90-х годах Джулия Робертс на вручении премии "Золотой глобус"? Тенденция продолжается, и сейчас популярные артистки часто надевают на красную дорожку костюм-тройку.

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Инна же советует даже в женских отделах обращать внимание на одежду мужского кроя. И не только на костюмы, но и на худи, рубашки, футболки, жилеты, водолазки и даже аксессуары.

"Такие фасоны всегда будут актуальны и никогда не выйдут из моды", – пишет стилист.

Футболки, рубашки, водолазки

Мужские фасоны этих вещей не приталенные, как обычно это бывает в женских. Стилист рекомендует обратить внимание на одежду белого цвета, так как ее легко можно сочетать с другими элементам гардероба. Например, надевать сверху жилет или другую яркую рубашку.

Худи, свитшоты, поло

Многие девушки любят носить объемные толстовки, в которых чувствуют себя более комфортно. Помимо удобства такие вещи гарантируют актуальность вашего аутфита.

Кардиганы, жилеты, свитера, гольфы

Здесь можно экспериментировать с плотностью вязки и цветами. Не обязательно ограничивать себя пастельными бежевыми и коричневыми тонами. В мужском отделе часто можно наткнуться на яркие свитера с интересным принтом.

Верхние рубашки, жакеты, куртки

Если подходящей оversize-джинсовки не нашлось в женском отделе, то она обязательно найдется в мужском. Широкие пиджаки и куртки не будут выглядеть "не по размеру", а наоборот, подчеркнут вашу утонченность и элегантность.

Головные уборы, шарфы, ремни

Да, даже здесь не стоит пренебрегать мужским отделом. Грубый ремень будет стильно сочетаться с женскими джинсами или брюками, а шарф удивит вас приятным качеством. Каким бы странным это не казалось, но на материалах для мужской одежды не экономят, в отличии от девичьего гардероба.

Посещая магазины, обязательно заглядывайте в "отдел противоположного пола". Возможно, там вы найдете ту самую вещь, которую так долго искали.

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