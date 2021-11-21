Гениально просто – как Виктория Бэкхэм дала перца миру моды. Фото

Она родилась в богатой семье, где с детства поддерживали ее стремление к славе. В двадцать лет стала солисткой самой коммерчески успешной в истории женской группы. В двадцать пять – вышла замуж за одного из самых высокооплачеваемых и, что немаловажно в этой истории, красивых футболистов мира. Они женаты уже более двадцати лет, родители четверых детей. Закончив певческую карьеру, начала новую – в жестком мужском мире дизайна женской одежды. И хотя никто не верил в ее успех, она преуспела. Вопреки. Все это Виктория Бекхэм.

Еще во времена Spiсe Girls прозвище Виктории, тогда еще Адамс, было Posh Spice. В переводе с английского posh означает шикарная. Уже тогда она выделялась среди коллег по группе своим гламурные видом. Став женой Дэвида Бэкхема, Виктория попала под еще более калиброванный прицел папарацци и не упала в грязь лицом. Очень быстро она заслужила статус иконы стиля и законодателя моды, в 2007-м году самым популярным запросом в салонах красоты было "каре, как у Бэкхем". Давайте же рассмотрим стиль Posh Spice чуть более детально.

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При более близком знакомстве шикарный и гламурный стиль Виктории на деле очень простой. Она комбинирует и экспериментирует в рамках базовых вещей. Ближе всего то, что мы преимущественно видим на миссис Бэкхем, подходит к стилю преппи. И поскольку он снова вернулся в моду, заслуживает персональную ремарку. Известный чуть ли не сто лет, этот стиль – американская классика. Свое название он получил от подготовительных школ (preparatory school) учебных заведений Лиги Плюща.

Гарвард, Принстон, Йель – названия этих университетов ассоциируются с избранными. И действительно, были времена, там училась исключительно социальная элита. По сути стиль преппи и состоит из элементов одежды, связанной с той активностью, что могут себе позволить лишь дети обеспеченных родителей. Крикет и гольф, поло и верховая езда, яхтинг и охота, большой теннис, сквош, регби и другие. Сочетание рубашки-поло, жилета для крикета, теннисной юбки и топсайдеров (яхтенная обувь) – так, приблизительно, но понятно, можно описать стиль преппи. Но вернемся к Виктории.

Shift dress

Короткое, простое по дизайну платье прямого кроя. Обрело популярность благодаря Жаклин Кеннеди, которая часто носила такие платья от дизайнера Лили Пулицер (одежда этого бренда до сих пор считается эталоном стиля преппи). Виктория Бэкхем не только носит такие платья сама, ее бренд их выпускает.

Юбка-плиссе

Плиссированная юбка первой знаменитой женщины-теннисистки Сюзанны Ленглен (от дизайнера Жана Пату) стала основой женской теннисный формы, а позже и неотъемлемой частью стиля преппи.

Рубашка-поло

Популяризированная Ральфом Лореном, такая рубашка долго была частью только мужского гардероба. Но в итоге женщины позаимствовали и ее. Виктория носит поло своим, особым образом.

Тренч

Непромокаемый классический тренч хорош и для охоты, и для яхтинга. Но Posh Spice чаще всего носит плащ как платье (на голое тело).

Классическое бежевое пальто

Начало ассоциироваться со стилем преппи после выхода фильма "История любви". Кстати, спустя более чем полвека, этот фильм все еще является визуальной "библией" стиля Лиги Плюща.

Свитер поверх рубашки

Классика стиля преппи, в которой Виктория находит все новые и новые прочтения.

Гольф

В середине прошлого века воротник-гольф стал противоположностью более официальному луку с галстуком. И, естественно, преппи сразу же взяли водолазки на вооружение. Виктория Бэкхем адаптирует в своем стиле и водолазки под рубашку, и платья с воротником-гольфом, и оверсайз свитера с высоким воротом.

Кардиган

Стал частью женского гардероба благодаря Коко Шанель. И хотя классика стиля преппи – кардиган поверх блузы, миссис Бэкхем интерпретирует эту деталь гардероба нараспашку и с поясом.

Блейзер

Клубный пиджак в прошлом был неотъемлемой частью образа студентов Лиги Плюща. Классические клубные пиджаки можно встретить в коллекциях некоторых американских дизайнеров, но сегодня уже любой классический блейзер может считаться преппи. Фишка Виктории Бэкхем – пиджак поверх пиджака.

Создавая свой собственный преппи-образ, помните главное: это не имитация школьной формы, как ошибочно полагают некоторые (насмотревшись "Бестолковых"). Стиль преппи – про статус, про старые деньги, про социальную элиту. Блестящая синтетическая плиссированная юбка и бабушкина кофта с катышками размером в кулак не добавит вашему образу налет преппи.