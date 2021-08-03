Виктория Бекхэм прогулялась по Нью-Йорку в любимом городском образе. Фото

Британский дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала образ, который идеально впишется в городские будни. Знаменитость надела для делового дня светлый наряд и подобрала стильные аксессуары.

Городским луком Виктория поделилась в Instagram. Бизнесвумен написала, что это один из любимых ее нью-йоркских образов.

Икона стиля подобрала для белого платья-миди с выразительными складками, рукавами-фонариками и красным воротом-стойкой – туфли-лодочки ярко-голубого цвета. Свой образ она завершила солнцезащитными очками и маленькой черной сумочкой.

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Виктория отметила на фото своего мужа – Дэвида Бекхэма, который смотрит с восхищением и обожанием в след своей жене. В подписи к фото она пошутила, что Дэвид в восторге от ее лука.

Поклонники Виктории поспешили засыпать дизайнера восхищёнными комментариями.

"Люблю твою обувь", "Хотела бы и я выглядеть так круто", "Икона", "Прекрасно", – пишут в сети.

Коротко о знаменитости:

Виктория Бекхэм – британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен.

Мировая известность к ней пришла в середине 1990-х годов, когда девушка попала в группу Spice Girls, которая буквально за год стала популярной. Коллектив просуществовал до 2000 года, после чего Бекхэм начала сольную карьеру.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктория показала редкое фото с родителями в честь 50-й годовщины со дня их свадьбы. На снимке также позировали брат звезды Кристиан и сестра Луиза.