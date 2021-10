Розы просто так и помощь с детьми: Виктория Бекхэм раскрыла секрет успешного брака с Дэвидом

47-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла секрет успешного брака со своим мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом. Она отметила, чтобы быть счастливыми, им помогают поддержка друг друга, дружеские отношения и подарки.

Знаменитый дизайнер заявила в программе "Доброе утро, Америка", что супругам также помогает поддерживать теплые и крепкие отношения – мудрость, пишет Metro. Отметим, что Дэвид и Виктория в браке уже 22 года и у них родились четверо детей.

Видео дня

"Мы очень поддерживаем друг друга. Он потрясающий папа, нам очень весело, он замечательный муж, и нам очень весело", – сказала Виктория.

Также она отметила, что неожиданные сладкие сюрпризы или подарки помогают укреплять союз и поддерживать искру. Так, недавно Дэвид подарил своей жене букет белых роз без причины.

Напомним:

Будущая мировая звезда футбола Дэвид Бекхэм и участница "Spice Girls" Вики Адамс познакомились еще 1997 году. Тогда Вики пришла на игру "Манчестер Юнайтед" в Лондоне и поняла, что влюбилась с первого взгляда. Хотя Дэвид уже приметил любовь своей жизни задолго до личного знакомства. Он увидел ее в клипе на песню Say You Will Be There.

Первая их встреча состоялась в лаунж-зоне после матча "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Тогда певица настолько растерялась, что смогла сказать только "хорошая игра". Дэвид в свою очередь, надеялся впечатлить Викторию своим голом.

С того момента влюбленные не расставались. Они сыграли свадьбу в 1999 году в ирландском замке Латтрелстоун. У супругов четверо детей: три сына – Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002) и Круз Дэвид (2005), а также дочь Харпер Севен (2011).

Коротко о знаменитостях:

Дэвид Бекхэм (Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм) – английский футболист, полузащитник. Выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". Родился в 1975 году в Лондоне. В спортивной карьере дебютировал в 1992 году, когда ему было 17 лет.

Виктория Бекхэм (Виктория Кэролайн Адамс) – британская певица, танцовщица, модель и дизайнер. Родилась в 1974 году в Харлоу, Великобритания. Участница поп-группы "Spice Girls". В 2000 году начала сольную карьеру. 10 ее синглов попали в топ-чарты Великобритании. Также она была признана иконой стиля. Вскоре занялась собственной линии одежды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктория Бекхэм выставила на всеобщее обозрение публики пикантный снимок своего мужа. Знаменитость сфотографировала Дэвида в бассейне с оголенными ягодицами.