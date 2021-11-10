'Спенсер': сравнение образов Кристен Стюарт в фильме и принцессы Дианы. Фото

В ноябре выйдет фильм Пабло Ларриана "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Это история о том, как принцесса Уэльская решила развестись с принцем Чарльзом во время рождественских каникул. Главную роль сыграла Кристен Стюарт. Она надевала в фильме наряды и дополняла их украшениями, похожими на те, которые носила икона стиля 80-х и 90-х принцесса Диана.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о культовых образах экранной героини, которые удалось воспроизвести дизайнерам костюмов.

Принцессу часто можно было увидеть в шляпах с вуалью. Вполне возможно, что так она "закрывалась" от назойливых папарацци. В 1993 году леди Ди посетила Сандрингем, где Елизавета II любит собирать на Рождество всю королевскую семью. Тогда женщина была одета в шляпу с черной вуалью, темную блузку с высокой горловиной и в ярко-красное пальто.

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В январе 1991 года принцесса Уэльская ездила в церемониальное графство Корнуолл. Для этого она выбрала жакет от Кэтрин Уолкер с принтом "большая шотландская клетка". В фильме дизайнерам удалось создать похожий образ.

Еще одна деталь, на которую костюмеры обратили внимание, – помолвочное кольцо с большим сапфиром. Для Кристен Стюарт создали копию украшения. Следует заметить, что леди Ди носила эту драгоценность на протяжении всего брака с принцем. После ее смерти кольцо перешло по наследству принцу Уильяму, который в последствии подарил его Кейт Миддлтон во время предложения руки и сердца.

В 1992 году принцесса Уэльская отводила младшего сына в школу в стильном аутфите – джинсах и объемной красно-черной куртке. Такой образ даже в XXI веке выглядел бы стильно. В фильме "Спенсер" костюмеры создали поразительную реплику этого образа.

В трейлере актриса на одном из кадров одета в копию свадебного платья принцессы Дианы. По словам Кристен, во время монтажа в "Спенсер" добавили несколько кадров с настоящей свадьбы леди Ди и принца Чарльза в виде флешбэков.

Принцесса Диана часто любила комбинировать длинные вечерние платья и оверсайз-жакеты или пальто. Это стало одной из фишек ее стиля. В фильме Кристен тоже воспроизвела этот образ.

В трейлере к фильму Стюарт засвитилась также в бледно-желтом костюме. Леди Диана имела в своем гардеробе немало вещей похожих фасонов и оттенков. К примеру, в одном из таких костюмов она была в 1992 году в поло-клубе Джайпура (Индия).

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