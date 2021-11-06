Платье с подтекстом: разбираем стиль принцессы Дианы, ставшей иконой для миллионов

Стиль Дианы Спенсер с первых дней, как она попала в поле зрения СМИ, и до самого конца вызывал восхищение и интерес. Яркие цвета, смелые эксперименты и даже революционные решения. Она была первой из королевской семьи, кто отказался от шляпы (мешает обнимать детей), открыла колени и появилась в брюках на вечернем мероприятии. Ее наряды соответствовали не только месту и событию, но и настроению принцессы Уэльской (чего только стоит знаменитый "свитер с черной овцой"). Каждый образ королевы людских сердец можно раскладывать на составляющие, анализировать и читать, как рассказ. Но все же были в ее гардеробе цвета, принты и фасоны, которые она носила просто потому, что любила.

Подробнее о стиле Леди Ди читайте в материале OBOZREVATEL.

Энтузиасты подсчитали: в образе, украшенном большим, а иногда и огромным, воротником, принцесса Диана появлялась на публике не меньше, чем 33 раза. Матросский или отложной воротник, нагрудник, круглый, острый, контрастный или в тон наряду, кружевной или с оборками –широкий воротник был безусловной любовью принцессы.

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Кэтрин Уолкер, дизайнер, создавшая для Леди Дианы более 1000 нарядов, называла горох – самым любимым принтом принцессы. Крупный, мелкий и разнокалиберный, на вечерних платьях и повседневных блузах. Горох даже на шляпках, носках и галстуках.

Клетка – еще один любимый принт принцессы, в котором она появлялась очень часто, интерпретируя его как в выходных, так и в повседневных образах. И это был отнюдь не только традиционный для Британии тартан. Клетка Виши, гусиная лапка, гленчек, буффало, и, конечно, виндзорская клетка.

Женственный бант или мужская бабочка в андрогинном луке. В сочетании с платьем или смокингом и даже как чокер в образе с пиджаком на голое тело. С помощью бабочки принцесса Уэльская создавала очень смелые и оригинальные образы.

Молодость Дианы Спенсер пришлась на 80-е и принцесса с удовольствием носила все модные фасоны декады. Платья на одно плечо, комбинезоны, огромные подплечники, юбка-тюльпан, пышные викторианские рукава "ляшки барашка" (sheep hip) и блестящие (в прямом смысле) вечерние наряды — все это появлялось в гардеробе принцессы и не раз.

Принцесса Уэльская первая начала на официальные мероприятия и для публичных выходов выбирать образы или вещи, в которых уже появлялась прежде. Некоторые платья немного перешивали, в некоторые наряды добавляли новый акцент и принцесса одевала их второй, третий раз. За Дианой и другие члены королевской семьи подхватили эту идею.

Кожаные и тканевые, тонкие и широкие, с брюками, джинсами, юбками, поверх платья, блузы, пиджака и даже свитера, ремни и пояса можно смело назвать любимым аксессуаром принцессы, как жемчуг – ее любимым украшением.

Только жемчужных чокеров, бус и ожерелий у принцессы Уэльской были десятки, включая чокер из трех низок жемчуга с застежкой в форме цветка, который она (как и две ее старшие сестры) получила в подарок от своей семьи на восемнадцатый день рождения. Но только ожерельями любовь к жемчугам не ограничивалось. Были также серьги, клипсы, тиара и даже целый наряд. Платье и жакет известные как The Evis Dress, полностью расшитые жемчугом.

Образ со свитшотом и короткими велосипедными лосинами - классика повседневного образа леди Дианы. Однако не менее прекрасно она выглядела в пиджаке оверсайз поверх свитшота, джинсах и бейсболка.

Power suit – консервативный и добротный деловой костюм, какие носят обычно успешные адвокаты и дельцы с Уолл Стрит. Заявив в 1992-м году о том, что они с принцем Чарльзом больше не живут вместе, Диана Спенсер кардинально сменила гардероб. Основой нового образа королевы людских сердец стал этот самый деловой костюм. Своим новым имиджем Диана заявляла: я больше не трофейная жена, теперь я деловая женщина.

Платье-майка – обтягивающее, открывающее плечи, часто короткое и с глубоким декольте. Tank dress также плотно вошли в гардероб леди Дианы после развода с принцем Чарльзом и часто СМИ называли их "платья мести".

Конечно, сегодня некоторые образы королевы людских сердец безнадежно устарели, отдельные наряды кажутся чрезмерным и даже нелепыми. В то же время многие ее образы по-прежнему актуальны и до сих пор, спустя почти четверть века после ее безвременного ухода, Диана продолжает задавать тренды и остается иконой стиля. Как и именная сумка леди Ди вот уже четверть века остается в топе продаж люксовых аксессуаров.