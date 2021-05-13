Главные тренды лета 2021: от завязок до ярких рубашек. Фото

Украине остается буквально несколько дней до наступления жарких деньков. Пора задуматься о смене гардероба на более легкий и прикупить несколько новинок, чтобы сделать свои летние образы стильными и модными.

После депрессивного 2020 года дизайнеры вернулись к ярким и насыщенным оттенкам. OBOZREVATEL проанализировал страницы главных модниц планеты и составил подборку главных трендов лета 2021, которые стоит повторить.

Вязаные крючком вещи

Мода на вязаные вещи понравится тем, кто обожает ретро-стиль. В летнем сезоне в шкафах модниц должны появиться не только вязаные платья, но и трендовые кроп-топы, купальники и даже сумочки.

Украшения в форме фруктов

Такие, казалось бы, детские украшения в виде фруктов стали все чаще мелькать на снимках мировых fashion-инфлюенсеров. Такие сережки, ожерелья и браслеты станут удачным дополнением любого летнего аутфита.

Завязки на талии

Такие завязки на талии – один из самых сексуальных трендов этого лета. Полосочки ткани не только подчеркивают талию, но и открывают живот. Стилисты не рекомендуют сочетать такие топы с джинсами в обтяжку и мини-юбками с заниженной талией, чтобы не выглядеть вульгарно. Лучше попробуйте комбинацию с джинсами mom или даже классическими брюками.

Головной платок

Платки снова вернулись в моду и стали ключевым аксессуаром лета 2021. Их можно носить как с платьем, так и с купальником на пляж. Моднее всего, когда принт на платке повторяет принт наряда.

Яркая длинная рубашка

Белые рубашки оверсайз этим летом вытеснили удлиненные рубашки в ярких оттенках. Они подойдут не только для прогулки по пляжу, но и даже для вечернего выхода. Попробуйте разбавить яркой малиновой рубашкой свой офисный или вечерний лук с каблуками.

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