Широкие джинсы снова стали трендовыми в 2021 году. Фото

В 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Как сообщила стилист Зоя Панина, стильный мир разделился на три категории: те, кому широкие джинсы по душе, кому не зашли совсем и кому все равно. Соответствующий пост специалист написала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Модный эксперт отметила, что такие брюки можно носить с удовольствием и кайфовать от того, что фигура приблизилась к идеальным песочным часам.

Как рассказала Панина, при покупке широких джинсов необходимо выбирать более мягкий деним, так как он лучше сидит и не создает парниковый эффект знойным летом.

Напомним, в 2021 году в моду также неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.