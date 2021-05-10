Главные антитренды весны: какие аксессуары потеряли актуальность

Современные тенденции меняются с такой скоростью, что трудно сразу следить за новинками и антитрендами. Многие атрибуты и предметы одежды не задержались в этом сезоне, а на замену им пришли новые.

OBOZREVATEL собрал аксессуары, которые потеряли актуальность этой весной. Модные вещи вытесняют старые элементы гардероба, а еще недавно они считались востребованными.

Берет окончательно вышел из моды. Головной убор со стразами можно смело выбрасывать. Стильными альтернативами стали панамы, бейсболки и платки.

Удобная спортивная обувь на высокой подошве несколько лет была на пике популярности, но сейчас ее нужно заменить на кеды на прямой платформе, лоферы или изысканные мюли. Кроссовки следует выбирать без ярких сочетаний цветов, лучшим выбором будет однотонная модель.

Ценителям очков с тонкими линзами стоит с ними попрощаться. Наверное, миниатюрные очки еще вернутся в моду, но не в 2021 году. В этом сезоне выбирайте квадратные массивные очки с подвесками или металлическими цепями.

Сумки, которые фиксируются на поясе, были в тренде несколько лет подряд. Сейчас дизайнеры не дополняют ими свои коллекции, а вместо них используют ультрамодную сумку-багет.

Браслеты из бисера только недавно считались трендом, но в этом сезоне данный аксессуар вытеснил жемчуг. Модельеры дополняют ими кольца, ожерелья и даже сумки. Стильным считается чокер из жемчужин. Также трендовыми аксессуарами являются украшения с масивными цепями.

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