Стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение 2025 года

Суспільне Мовлення объявило финалистов Нацотбора на Евровидение 2025. В перечень попали 9 артистов и групп, а вот десятого "счастливчика" определят украинцы в приложении Дія.

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Как сообщает Суспільне в лице Анны Тульевой, десятого "счастливчика" выберут зрители. Прослушать песни исполнителей можно будет ближе к концу января. Определение представителя Украины на Евровидении 2025 состоится 8 февраля 2025 года в прямом эфире.

В отборе попавших в финал участников принимала участие Тина Кароль, которая в этом году стала музыкальным продюсером конкурса.

Кто попал в финал

Future Culture – Waste My Time

KHAYAT – HONOR

KRYLATA – STAY TRUE

MOLODI – my sea

Ziferblat – Bird of pray

АБІЄ – Дім

ДК Енергетик – Сіль

Маша Кондратенко – No time to cry

Влад Шериф – Wind of change

Напомним, Евровидение 2025 состоится в Швейцарии в городе Базель. Победителями 68 песенного конкурса стали представители страны – Nemo, поэтому их родина взяла на себя ответственность стать страной-хозяином шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, что проголосовать за состав жюри на Нацотборе на Евровидение 2025 можно до 23 декабря. Но, несмотря на это, уже сформировалась тройка фаворитов среди украинцев.

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