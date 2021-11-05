Американка стала звездой сети благодаря вещам из секонд-хенда. Видео

Американкая блогер Кэтлин Трантем прославилась в сети благодаря своему умению перешивать старые платья. Женщина превращает в стильные наряды одежду из секонд-хенда.

На страницу рукодельницы в Instagram подписаны более 117 тыс. человек. Ее посты с переделками платьев собирают тысячи лайков и комментариев с комплиментами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Американка часто задешево покупает одежду, которая уже давно вышла из моды. Она убирает устаревший декор, меняет длину и фасон, подгоняет платья под свой размер и добавляет новые интересные детали.

Видео дня

В сети Кэтлин рассказывала, то она мама троих детей и жена военнослужащего. Вместе с семьей она живет на Гавайях.

Новым увлечением американка занялась во время карантина, хотя она рассказывала, что давно небезразлична к винтажной одежде.

Швейное мастерство Кэтлин освоила давно и имеет большой опыт. До пандемии она чаще всего шила костюмы с нуля, а во время непредвиденных карантинных "каникул" попробовала постить в соцсети контент нового формата.

Блогер показывает подписчикам две фотографии: платья "до" и уже "после" переделки.

Людям, которые хотят следовать ее примеру, американка посоветовала не боятся сталкиваться с неудачами. Делать первые шаги труднее всего, но с опытом перешивать вещи будет проще, менее затратно по времени, а результат будет более качественным.

"Большая часть вещей, которые вы сошьете в начале, будет мусором, и это нормально. Это часть процесса! Продолжайте выбирать проекты, которые бросают вам вызов", – отметила Кэтлин.

Как писал OBOZREVATEL: