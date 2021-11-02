Клетка в тренде: стилист назвала самые модные вещи сезона 2021-2022. Эксклюзив

Принт клетка все чаще можно увидеть на модных показах в коллекциях ведущих мировых дизайнеров. Однако стилисты рекомендуют обратить внимание на классические варианты воплощения этого тренда, ведь именно они будут долгоиграющими.

О том, какие вещи в клетку сохранят актуальность не один сезон, в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала украинская персональная стилистка Александра Войсевич. Как отметила она, клетка действительно на пике популярности и активно использовалась на подиумах как в осенне-зимних показах этого года, так и на следующие сезоны.

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"Если смотреть шире, то клетка – классический базовый принт. Например, для пиджаков, жакетов он всегда уместен. Также для пальто, верхней одежды", – пояснила Войсевич.

По ее словам, "вне зависимости от моды, трендов и тенденций" в гардеробе любой модницы может быть и юбка в клетку.

Наверное, наиболее легкий способ вписать этот принт в свои образы – использовать его в аксессуарах, к примеру – шарфах. Что касается верхней одежды, то тут тренд может быть "коварным" и быстро потерять актуальность.

Так, стилистка отметила, что сейчас одновременно много дизайнеров обратили внимание на указанный принт, но он является микротрендом.

"Он не будет долго на подиумах", – сказала Войсевич, добавив, что "несколько лет подряд все облачаться в клетку не будут".

Она указала на то, что клетка "ситуативно и дозировано" используется в некоторых образах.

К примеру, можно найти пуховики в клетчатую расцветку, но это, подчеркнула стилистка, "недолгосрочная инвестиция". Она будет модной, скорее всего, до полугода.

"Если для человека клетка – часть персонального стиля, то он может использовать ее более часто", – добавила Войсевич.

Украинка подытожила, что клетка может быть в верхней одежде. "Но все-таки это пиджак, пальто. Пуховик – не рекомендую", – посоветовала она.

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