Стилист назвала 5 главных ошибок, которые удешевляют образ. Эксклюзив

Если вы следуете модным трендам – это не значит, что вы будете выглядеть стильно, а уж тем более дорого. Умение сочетать вещи, подбирать их под свою фигуру – залог того, чтобы создать тот самый идеальный для себя аутфит.

А вот чтобы образ выглядел "дорого" необходимо обращать внимание на детали.

Персональный стилист Валерия Снесарь эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, какие главные ошибки в подборе гардероба делает почти каждая модница.

1. Дешевая фурнитура

Обилие фурнитуры, в целом, придает вещи дешевый вид. Избегайте обилия молний на брюках и обуви.

Кто бы ни создавал вещь, которую вы приобретаете, излишние замки на ней – отсутствие фантазии, так как это единственное и самое банальное, что можно добавить на изделие. Обращайте внимание и на сам пулер – массивные, с позолотой и стразами уж точно не сделают лук дороже.

Видео дня

Такую же роль в вещи играют и пуговицы. Чаще всего на более бюджетных изделиях они пластиковые, но даже такие могут выглядеть весьма добротно. Но их всегда можно заменить на те, которые присмотрите в магазине фурнитуры.

2. Неплотные пуловеры и кардиганы

Пуловеры и кардиганы из неплотного трикотажа в большинстве случаев некрасиво сидят по фигуре. Чаще всего они свисают на нас словно тряпочки и визуально "тянут" к низу, подчеркивая каждую складочку и делая плечи покатыми.

Выбирайте изделия, которые хорошо держат форму, сидят аккурат по линии плеча и создают вокруг вас силуэт.

3. Неактуальная обувь

Сегодня спектр трендов очень широк и разнообразен: широкие брюки также актуальны, как и скинни, более приталенные силуэты равноправно сосуществуют с оверсайзом. Создать актуальную стилизацию можно практически из любых вещей.

А вот изжившая себя обувь – это то, что не только сделает образ несовременным, но и удешевит его. Ботильоны в стиле Jeffrey Campbell со шнуровкой из нулевых, ботинки с вязкой у щиколотки, округлые тупые носы у челси – от всего этого лучше избавиться, если вы хотите, чтобы образ выглядел на все сто.

Обращайте внимание на более лаконичные изделия, без излишества деталей с удлиненным мысом.

4. Бижутерия

Пожелтевшие, почерневшие цепочки или подвески способны испортить любой аутфит, даже если он обошелся вам в состояние. От украшений, которые потеряли свой вид, стоит избавляться.

Также откажитесь от тех, которые уже давно не актуальны: массивные колье с камнями, кулоны с лентами и удлиненные подвески. Безусловно, необходимо обращать внимание на уместность разных украшений в образе. Если не уверены – лучше обойтись и вовсе без них.

Избегайте излишества обвеса: среди четырех зон, которые можно украсить – пальцы, запястье, шея, уши – выбирайте две.

5. Пятна и катышки

И последнее, но самое важное, что удешевит абсолютно любой образ – неухоженные вещи. Пятна, катышки, помятости, затоптанная обувь выдают вашу неопрятности, а это уж точно не идет успешным людям.

OBOZREVATEL ранее писал: