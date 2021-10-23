12 неудачных причесок, которые заставят не только смеяться, но и плакать. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
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Парикмахеры допустили ошибки

Изменение имиджа для всех – очень ответственный шаг, но не всегда получается подобрать соответствующе ответственного стилиста.

Часто мастера допускают ошибки при создании новой прически, отрезают слишком много волос или же оставляют залысины. OBOZREVATEL собрал фото выдающихся фейлов "парикмахеров", которые насмешили сеть.

Когда мама сказала: "Ой...", сын понял, что-то пошло не по плану.

Мама пыталась подстричь сына.
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Мужчина посетил барбершоп в маске, поэтому стилист пропустил волосы на бороде.

Мужчина был в парикмахерской.

Женщина 9 лет назад окончила курсы парикмахера, но подстричь старшего сына у нее не вышло.

Мама поэкспериментировала над прической сына.

Мужчина во время карантина решил сам себя подстричь.

Парень впервые взял машинку в руки.

Поход в салон красоты оказался неудачным.

Парикмахер криво подрезал волосы.

Парень хотел изменить имидж, однако вышло слишком кардинально.

Парень ожидал менее эпатажный образ.

Девушка сама решила сделать каре и пожалела об этом.

Женщина сама себя стригла.

Прическа в авторском стиле с интересным "минималистичным" узором.

Линии получились слишком кривыми.

Мужчине сделали лысину в парикмахерской.

Парикмахер испортил прическу.

Чтобы сделать стрижку ровной, придется не один месяц отращивать шевелюру.

Девушка никогда не вернется к этому стилисту.

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