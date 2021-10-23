12 неудачных причесок, которые заставят не только смеяться, но и плакать. Фото

Изменение имиджа для всех – очень ответственный шаг, но не всегда получается подобрать соответствующе ответственного стилиста.

Часто мастера допускают ошибки при создании новой прически, отрезают слишком много волос или же оставляют залысины. OBOZREVATEL собрал фото выдающихся фейлов "парикмахеров", которые насмешили сеть.

Когда мама сказала: "Ой...", сын понял, что-то пошло не по плану.

Видео дня

Мужчина посетил барбершоп в маске, поэтому стилист пропустил волосы на бороде.

Женщина 9 лет назад окончила курсы парикмахера, но подстричь старшего сына у нее не вышло.

Мужчина во время карантина решил сам себя подстричь.

Поход в салон красоты оказался неудачным.

Парень хотел изменить имидж, однако вышло слишком кардинально.

Девушка сама решила сделать каре и пожалела об этом.

Прическа в авторском стиле с интересным "минималистичным" узором.

Мужчине сделали лысину в парикмахерской.

Чтобы сделать стрижку ровной, придется не один месяц отращивать шевелюру.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

как сделать удобную и трендовую прическу на пляж: топ-5 вариантов.

10 неудачных мужских стрижек, которые рассмешили сеть.