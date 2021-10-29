Хэллоуин по-королевски: 5 экстравагантных образов монархов. Фото

Фанаты уже привыкли видеть монархов в классических костюмах и платьях. Но мало кто знает, что они совсем не против смелых экспериментов с образами на Хэллоуин: единорог, вампир или даже Круэлла де Виль.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как одевались принцессы и герцогини в ночь в канун Дня всех святых.

Беатрис по сравнению с другими членами британской королевской семьи имеет больше свободы в действиях. К примеру, ей не запрещено наряжаться в яркие костюмы в честь Хэллоуина. Так, в Лондоне на одном из празднований ночи в канун Дня всех святых она появилась в фиолетовом парике и с рогом единорога.

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В 2007 году Кейт пришла на вечеринку к сестре Пиппе в костюме леди-вамп. Это комбинация из короткого черного платья с блестками и плащом. Отметим, что на этот образ она решилась еще до того, как стала герцогиней. Сейчас жена принца Уильяма не надевает такие платья. С 2011 года она не празднует Хэллоуин, но тайно покупает на этот праздник костюмы для детей – принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Норвежская королевская семья тоже любит создавать на Хэллоуин образы любимых персонажей. Так, однажды они скопировали стиль героев из фильма Уэса Андерсона "Семейка Таненбаум". Такой выбор обусловлен тем, что пара даже внешне похожа на актеров – Гвинет Пэлтроу и Люка Уилсона.

В Швеции начали праздновать Хэллоуин относительно недавно, в 1990-е годы. Так что настоящую атмосферу праздника Мадлен почувствовала, когда была в Соединенных Штатах Америки. Она вместе с мужем Кристофером О'Нило устроили семейное празднование, где принцесса надела костюм кошки, а ее дети – Бэтмена, Русалки и тыквы.

Внучка короля Константина II и королевы Анны-Марии часто надевает смелые костюмы. Ведь не хочет придерживаться правил, которые предусматривает титул принцессы. В этом можно убедиться, посмотрев посты в Instagram. В 2018 году Мария-Олимпия выбрала для празднования Хэллоуина слишком откровенный костюм. А именно, для образа Круэллы де Виль: кожаный корсет, меховая накидка, парик и алые перчатки.

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