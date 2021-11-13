5 теплых образов принцессы Дианы, которые следует повторить в ноябре. Фото

Как в конце XX века, так и сегодня образы принцессы Дианы вдохновляют девушек на эксперименты с комбинированием одежды. Она была настоящей "иконой стиля": умело сочетала яркие пиджаки и юбки, стильные брюки и свитера с неординарными принтами.

OBOZREVATEL решил вспомнить аутфиты леди Ди для прохладного времени, которые смело можно повторить в ноябре 2021 года.

Клетка в этом году актуальна: как большая, так и мелкая. Обожала этот принт и принцесса Диана. В 1982 году, во время визита в Уэльс, она была в пальто в клетку с классическими пуговицами. Эту верхнюю одежду девушка выбрала из коллекции Hulton Royals от Arabella Pollen. К пальто она подобрала головной убор соответствующего цвета. Этот монохромный образ придал леди Ди элегантность и изящество.

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Не менее впечатляющий образ принцесса Уэльская выбрала в 1981 году для игр Бремар Хайленд (в Шотландии). На ней было платье в клетку, которое разработал Кэролайн Чарльз, и черная шляпа в стиле тэм-о-шентер (англ. tam o'shanter).

В 1994 году принцесса Диана, возвращаясь из шопинга в Лондоне, попала в объективы фотоаппаратов папарацци. На снимках девушка одета в блейзер цвета хаки, белую водолазку, брюки с высокой посадкой, акцентный ремень и лоферы. В XXI веке такой образ тоже смотрится актуально. Можно поэкспериментировать с комбинациями: вместо узких брюк надеть широкие, а вместо лоферов – кроссовки.

Принцесса часто смешивала стили. К примеру, в этом образе она соединила вещи делового гардероба (прямые брюки в полоску и классическую белую рубашку) и объемный джемпер (оверсайз). Этот образ можно смело повторять и сейчас. Только туфли можно заменить на более удобный вариант – кроссовки.

На сочное сочетание цвета фуксии и зеленого решится далеко не каждая девушка. Однако принцесса Диана не боялась экспериментировать с подобными комбинациями. Ее образ гармонично дополнил клатч, удачно подобранный в цвет блейзера и юбки.

Даже принцессы иногда устают от обилия платьев и костюмов в официальном стиле. Леди Ди сделала причудливые свитера своей фишкой. В ее гардеробе были модели с Микки Маусом, оленями и т.д.

К примеру, в свитере с овцами Диана была на матче по конному поло. Тогда она поддерживала принца Чарльза, своего мужа. Интересно то, что СМИ восприняли этот выбор как тайный месседж принцессы Уэльской: все животные на одежде белые и только одна – черная. Так Диана словно "говорила", что ей непросто привыкать к обычаям и этикету королевской семьи.

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