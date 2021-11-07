Стилист назвала тренды головных уборов на зиму 2022: с чем носить. Эксклюзив

Планируя свой зимний гардероб, особенное внимание нужно уделить головным уборам, поскольку даже такая незначительная деталь, как шапка или кепка, могут испортить весь образ.

OBOZREVATEL расспросил стилиста Александру Войсевич, какие головные уборы будут на пике популярности этой зимой, а какие – уже вышли из моды. Кроме того, модный эксперт подсказала, с какой верхней одеждой лучше сочетать теплые панамы, береты и кепки.

1. Панама (меховая, плюшевая или с нейлона)

Панама сочетается с пальто благодаря полярности классики и спорта. Также хорошо сочетаются разные финиши и материалы. Например, интересно будет смотреться плюшевая панама с обычными гладкими пуховиками. Но учтите, что плюшевую или меховую панаму можно носить и с таким же плюшевым пальто-тедди или курткой в тон.

Видео дня

2. Шапка бини

Классическая шапка бини сочетается с любой одеждой. И пуховиками, и куртками, и шубками-тедди, и куртками-авиаторами. Бини вне трендов, поэтому будет служить вам долгое время.

"Это вещь на века. Если вы ее купите – не прогадаете", – говорит Александра.

3. Балаклава

Балаклава – это трендовый вариант для тех, кто любит максимально утепляться. Она защищает полностью от холода и голову, и уши, и шею. Балаклаву можно сочетать с верхней одеждой, у которой открыто горло – пальто, пуховики или шубки, не застегивающиеся до самой шеи.

"Раньше в детстве их ненавидели, а сейчас они вернулись в моду и стали на пике популярности", – улыбается стилист.

4. Бейсболка или кепка

Кепка станет отличным спортивным дополнением зимнего гардероба. Она может быть утепленная на меху и хорошо сочетаться с классическим стилем: пальто или шубой.

5. Дутые, кожаные и шелковые платки

Шелковые платки – классика вне времени, а платки дутые или кожаные – более трендовые варианты для смелых модниц. Их можно повязывать, например, как на шоколадке "Аленка" или носить как бандану.

Шелковый платок можно сочетать вместе с кепкой или бейсболкой: повязать как бандану и сверху одеть еще кепку, чтобы максимально утеплиться.

6. Берет

Берет сейчас на пике популярности. Это базовая классическая модель, которая представлена практически во всех коллекциях дизайнеров. Эта вещь подойдет девушкам, любящим классический романтический стиль.

Можно сочетать со спортивным пуховиком, с курткой-авиатор, классической шубой и пальто.

Подводя итоги, жестких правил сочетания головных уборов в сезоне зима 2021-2022 нет. Стоит смотреть на то, чтобы образ в целом смотрелся гармонично и закончено. Более важен свой персональный стиль.

"Отказаться лучше от головных уборов с обильным декором, стразами, розочками и пайеточками. Стоит выбросить шапки с массивными украшениями и крупной вязкой. Актуальны более лаконичные модели, цвет может быть разным, но сам дизайн как можно более минималистичный", – объясняет стилист Александра.

Кроме того, шапка, шарф и перчатки уже можно не носить "наборчиком". В этом сезоне самым стильным вариантом будет комбинация разных оттенков одного цвета.

OBOZREVATEL ранее писал: