Топ-5 популярных ошибок, которые совершают женщины при выборе верхней одежды

Осенняя и зимняя верхняя одежда обычно стоит гораздо дороже, чем любой другой элемент гардероба. Поэтому, выбирая теплый пуховик, пальто, шубу или тренч, следует придирчиво присмотреться к материалу и фасону.

Риск неправильно подобрать верхнюю одежду растет, если покупатель не проанализировал заблаговременно свой гардероб. OBOZREVATEL собрал 5 главных ошибок, которые допускают модницы в магазине (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Хорошее пальто или тренч должны полностью закрывать юбку или платье, которое одели под него. Чтобы образ выглядел лаконично и изысканно, стоит подобрать верхнюю одежду, которая будет доходить до середины икры и ниже.

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Несмотря на то, что дизайнеры советуют не бояться экспериментировать с цветами, уместнее выбрать нейтральный оттенок. К классическому черному или бежевому верху можно добавить кричащий аксессуар в виде платка или обуви.

Широкие плечи, оригинальные застежки и другие стильные элементы рискуют стать не актуальными в следующем году. В выборе одежды, которая будет служить несколько сезонов, следует отдать предпочтение классическим кроям и фасонам.

Если в гардеробе есть вещи с разными принтами, разноцветная куртка или пальто будут с ними контрастировать. Существует несколько беспроигрышных принтов, которые продолжают использовать стилисты из года в год – клетка, полоска и елка.

Следующий совет касается исключительно курток, которые наполняют пухом, чтобы утеплить на холодное время года. Эксперты советуют выбирать качественный искусственный наполнитель, который не вызовет аллергию. За таким пуховиком легко ухаживать, ведь он гораздо легче одежды с натуральным составом.

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