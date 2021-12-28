15 трендовых вещей времен 90-х, которыми запомнилась эта эпоха. Фото

Мода 90-х годов была яркой, эксцентричной и роковой. Молодежь того времени ходила в бомберах, "тимберлендах" и пляжных шортах с микрокошельками на цепочке.

Девушки рисовали глаза голубыми тенями и украшали волосы массивными аксессуарами. OBOZREVATEL решил рассказать о модных вещах 90-х годов, которыми запомнилась эта эпоха.

Облегающие платья подчеркивали каждый изгиб женской фигуры. Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс любили появляться на светских мероприятиях в таких откровенных нарядах.

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Бомберы носили крутые подростки. Куртку комбинировали со всеми вещами: девочки с юбками, а парни с шортами и джинсами.

Сумки на поясе носили и взрослые, и дети. Яркие бананки надевали даже под классические костюмы.

В 90-х клетчатые рубашки носили завязанными на талии. Такая модель была в гардеробе всех рокеров, в том числе и Курта Кобейна.

Девушки надевали облегающие футболки с ярким принтом. Фасон называли детским, поскольку рукава и длина были очень короткими.

Самым популярным аксессуаром 90-х годов были резинки для волос в разных цветах и размерах. Они украшали высокие хвосты каждой девочки.

Микросумки были популярны еще в 90-х. Рокеры и панки носили кошельки на цепях.

Участницы группы Spice Girls надевали массивные кроссовки в клипе "Wannabe". В это время все женщины в мире захотели приобрести их.

В 90-е шорты для серфинга появились на всех рынках. Большинство любителей этого фасона ни разу не стояли на доске.

Сначала мокасины носили под школьную форму, а затем они стали мейнстримом.

Когда-то комбинезоны были униформой фермеров, а в 90-х джинсовые фасоны стали обязательным атрибутом гардероба.

Фирменные штаны-чиносы были признаком крутого парня.

30 лет назад в моду вошли кружевные, кожаные и замшевые чокеры.

Короткие штаны – капри – носили под шлепанцы или босоножки на платформе.

Майки на бретелях в виде тоненьких шнуровок носили только смелые девушки.

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