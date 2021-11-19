Как выглядят Мег Райан, Джоди Фостер и другие звезды 80-х и 90-х, которые исчезли с экранов. Фото и видео

19 ноября отмечает 60-летие культовая актриса 90-х Мэг Райан. В этот день также празднует день рождения звезда киноленты "Молчание ягнят" Джоди Фостер. Ей исполнилось 59 лет.

Большинство знаменитостей того времени сейчас все время проводят с семьей или же пытаются построить карьеру на другом поприще. OBOZREVATEL рассказывает, чем занимаются самые известные голливудские актеры 90-х.

Мег Райан

Пик карьеры голливудской красотки Мег Райан пришелся на конец 80-х – начало 90-х. В 2000-х режиссеры перестали приглашать ее на главные роли после неудачной пластики. Лицо звезды исказилось: глаза стали асимметричными, губы сильно увеличились. Сейчас 60-летняя Мег Райан практически не играет в кино и редко появляется на красных дорожках.

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Однако к ее личной жизни приковано особое внимание. Артистка уже более десяти лет находится в романтических отношениях с музыкантом Джоном Мелленкампом. Пара в 2018 году объявила о помолвке. Сейчас Райан большую часть времени посвящает семье. Также ее часто можно встретить во время прогулки с дочерью Дейзи, которую она удочерила в 2006 году.

Джоди Фостер

Американская актриса, режиссер и продюсер Джоди Фостер – лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех "Золотых глобусов" и "Премии Гильдии киноактеров США". Пик ее карьеры пришелся на 80-е годы, однако сейчас артистка почти не появляется на экране.

Дело в том, что 59-летняя звезда Голливуда предпочла уйти в режиссуру. В 2020 году стало известно, что она будет снимать фильм о похищении картины "Мона Лиза".

Фостер воспитала двух взрослых сыновей, а в 2007 году совершила каминг-аут и заявила, что встречается с художницей Синди Бернард. Позже ее избранницей стала фотограф Александра Худисон.

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи считают основоположником голливудских комедий с черным юмором. Пик популярности Мерфи пришелся на 80-е, однако многие и сейчас пересматривают киноленты с ним, соскучившись за шутками харизматичного актера.

После сногсшибательного успеха нескольких культовых кинолент с Мерфи, его ждала серия неудачных фильмов. Во многих интервью он заявлял, что устал от провалов и хочет больше уделять больше времени семье. Известно, что у 60-летнего Эдди есть десять детей от пятерых разных женщин. Актер также пробовал стать исполнителем, однако его песни не стали популярными.

Сара Мишель Геллар

Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар была невероятно популярной в 90-х. Она впервые снялась в кино в четырехлетнем возрасте. На счету у 44-летней актрисы более 20 кинолент.

Однако в 2000-х Сара вышла замуж за Фредди Принца-младшего и взяла перерыв в карьере, посвятив все время семье. Супруги имеют двоих детей.

Маколей Калкин

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин стал одним из самых успешных актеров в Голливуде. Его охотно приглашали режиссеры, но отец мальчика поставил условия, чтобы его других детей тоже брали на съемки. После этого Маколея прекратили звать в кино.

Повзрослев, Калкину тоже пришлось несладко: его сестры погибли, жена ушла, появилась зависимость от антидепрессантов. Актер даже получил тюремный срок.

Сейчас он работает диджеем. Также известно, что в 2021 году 40-летний актер стал отцом сына. Об этом он признался изданию Esquire.

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