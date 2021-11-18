Пучок, гофре, пикси и другие прически из 90-х, которые снова в тренде. Фото

Мода циклична, и тренды могут возвращаться. Но есть один нюанс: тренды не копируются точь-в-точь. Стилисты могут вдохновиться идеями 90-х и добавить в них актуальный элемент и стилизовать под потребности современного общества.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, какие прически из 90-х снова в моде.

В 2021/2022 выпрямление волос уже неактуально. Сейчас в тренде прически гофре. Зрительно они напоминают расплетенные мелкие косы. Если у девушки от природы волнистые волосы, то она может обновить стиль – подчеркнуть текстуру. Для этого нужно нанести на кудри гель или стайлинг.

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Эту прическу сделать проще всего. Волосы должны выглядеть максимально натурально и немного небрежно. Можно не сушить их феном после мытья, а дать им высохнуть естественно, чтобы получить нужный эффект.

Волосы могут быть как прямыми, так и волнистыми. Хвост завязывается как высоко, так и низко. Но нужно прическу украсить аксессуарами (шпильками, резинками и т.п.), а кончики волос подкрутить. Хвост необязательно должен быть объемным. По желанию можно сделать гофре.

В этом году на подиумах недель мод самой популярной прической был высокий пучок. Ограничений в стиле нет: пучок может быть как аккуратно собранным, так и небрежным. Последний важный момент – нужно украсить волосы аксессуаром (например, разноцветным платком).

Ультракороткая стрижка пикси снова в тренде. Она выглядит женственно, ухоженно и элегантно. Эту прическу можно трансформировать: классический вариант – выпрямленные волосы, альтернатива – можно добавить объем и распушить волосы.

Рваная микрочелка способна кардинально изменить образ. Ее совмещают со стрижками каре, пикси или боб. Такая прическа обрамляет овал лица и акцентирует внимание на бровях. Лучше всего подходит девушкам с овальным, квадратным и вытянутым типом лица.

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