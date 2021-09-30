12 осенних антитрендов, от которых стоит избавиться. Фото

В октябре уже начинается настоящая холодная осень, поэтому сейчас как нельзя кстати пригодятся новые образы для учебы и работы.

Но если с модными новинками более-менее понятно, то некоторые вещи из нашего гардероба уже давно перестали быть актуальными. Разобраться, от каких предметов одежды стоит отказаться осенью 2021 помог OBOZREVATEL.

Еще несколько сезонов назад кепи были в шкафу каждой модницы. Сейчас на подиумах появляются исключительно пушистые панамки и широкополые шляпы.

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Эпатажные штаны фасона багги были у многих представителей хип-хоп и рэп-культуры. Такая модель быстро вышла из моды, потому что сильно добавляла объема в бедрах и скрывала женственность.

Облегающие лосины называли "второй кожей". Такая модель удачно подчеркивала женственные формы, но сейчас уже вышла из моды. На смену кожаной ткани пришли сдержанные прямые брюки прямого кроя из костюмного или джинсового материала.

Несколько сезонов подряд эко-мех боролся с натуральным за первенство на модном олимпе. Однако сейчас некоторые экологические материалы также начали выходить из моды. Вещь из синтетического меха должна быть качественная и сдержанная. Яркие комбинации и оттенки верхней одежды больше не в тренде.

Туфли с круглым носом и мини-шпилькой делают девушку визуально ниже. Маленький каблук придумали для тренировочной ходьбы, а не для модных образов. Сегодня такую обувь лучше заменить лоферами или лодочками.

Все дизайнеры утверждают, что джинсовые миди-юбки утратили актуальность. Фасон с завышенной талией модельеры оставили в 2021 году, но заменили деним на кожаную ткань.

Классические сапоги длиной до колен разделяют ноги визуально на две части. Дизайнеры не продемонстрировали подобные модели в осенних коллекциях. Современные модницы выбирают массивные короткие ботильоны или высокие ботфорты.

Облегающие жакеты не в моде уже несколько сезонов подряд. Must have последних лет – классическая оверсайз модель. Модельеры сочетают пиджаки свободного покроя с романтическими платьями, юбками и каблуками.

Длина джинсов до косточек – неписаное современное правило последних лет. Антитрендом считаются длинные штаны "скинни" с манжетами возле пяток.

Любая расцветка сейчас в моде, однако их комбинация между собой считается антитрендом. Не стоит сочетать клетчатый, животный и цветастый принт в одном образе. Поскольку теряется индивидуальность и все будут обращать внимание на странный наряд.

Камешки, нашивки и всевозможные украшения на кожаной куртке выглядят дешево. Стоит выбрать классическую черную косуху свободного покроя, которая будет действительно вечным предметом гардероба.

Бесформенная шляпа была в моде 10 лет назад, а сейчас считается антитрендом. Все модельеры добавили в свою коллекцию 2021 года геометрические широкополые шляпы.

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