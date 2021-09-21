С чем носить грубые ботинки: стилист назвала тренды осени 2021

Осень – время, когда можно и нужно экспериментировать со стилем одежды. Как насчет грубых ботинок (они же combat boots или армейские)? В этом году они есть в гардеробе почти всех, кто следит за трендами в моде. И не удивительно! Ведь они удобны и стильные. Ранее девушки выглядели в них грубо, а сезон осень-зима 2020–2021 решил помочь красавицам быть разными. Теперь армейские ботинки надевают и для элегантного образа. Рассказываем, как это сделать стильно.

Стилист Анастасия Хохлова на своей странице Instagram поделилась идеями, которые помогут грамотно совместить грубые ботинки с одеждой. Для нее важно сочетать в одежде индивидуальность с трендами.

1. Ваши любимые джинсы скинни идеально сочетаются с армейскими ботинками. Это одновременно солидный и женственный образ.

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2. В выигрыше будет и контрастное сочетание грубых ботинок с объемным пиджаком.

3. А как насчет свидания в необычном наряде? Романтический образ благодаря армейским ботинкам выглядит уверенно и гармонично.

4. Комбинация леггинсов и combat boots может быть как удачной, так и не совсем. Обратите внимание, на примерах, что ниже, нет короткого топа, пиджака или куртки.

5. Армейские ботинки + мини-юбки. Образ можно "уравновесить", гармонизировать длинной верхней одеждой. Например, женственным, приталенным пальто.

6. Грубые ботинки не всегда сочетаются с классическими моделями брюк, так что их можно надевать с широкими моделями.

7. Кажется, миди может смягчить любой образ. Так, утонченная и нежная юбка в примерах, что ниже, с легкостью уравновесила тяжелый низ.

8. Девушки высокого роста могут смело сочетать армейские ботинки с укороченными брюками. А вот миниатюрные леди должны быть осторожными с подобными комбинациями.

9. Можно попробовать совместить массивную обувь и узкие брюки. Обратите внимание, что на фото стилист предложила и образ в монохроме.

Анастасия Хохлова в своем посте развеяла сомнения тех, кто не знал, как можно экспериментировать с армейскими ботинками:

"Грубые ботинки стали полноценной составляющей базового гардероба большинства женщин. Это удобно, практично, современно. Если вы все еще думаете, с чем их носить, больше не думайте!:)"

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