С чем надеть джинсы: 12 стильных осенних образов. Фото

Стилист и блогер Наталья Марта поделилась с модницами советами, с чем сочетать джинсы. Среди вещей, которые можно надеть к ним – бежевый или черный пиджак, кожаная куртка или тренч.

Соответствующий пост эксперт опубликовала на личной странице в Instagram. Наталья отметила, что в моду возвращается низкая посадка джинсов, но девушкам не стоит переживать, поскольку средняя и высокая посадки также будут в тренде (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Цветовая гамма может быть любой: белые, голубые, синие, черные", – отметила стилист.

Джинсы со светлым пиджаком

Стильный вариант образа на осень 2021 – джинсы в сочетании с бежевым пиджаком, под низ которого можно подбирать черную или белую футболки.

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Джинсы с темным пиджаком

Еще один вариант стильного лука – светлые джинсы с темным верхом. Черные пиджаки отлично смотрятся с джинсами и кроссовками.

Джинсы с кожаной курткой

Такой вариант аутфита будет всегда актуальным, поскольку эти две вещи всегда смотрятся стильно и лаконично.

Джинсы с тренчем

Джинсы в сочетании с модным плащом – это всегда удобно, комфортно и стильно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Екатерина Полякова рассказала, что осенью 2021 на пике популярности будут джинсы с низкой посадкой, мешковатые и клеш, а также в тренде остается черный деним.