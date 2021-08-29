Что модно осенью 2021: от трендовых цветов до обуви, курток и аксессуаров. Разговор с дизайнерами
С приходом нового сезона модники задумываются о том, какая одежда, обувь и аксессуары будут в тренде осенью 2021, а от каких атрибутов нужно избавиться в своем гардеробе. По словам стилистов, в прохладный сезон можно миксовать любимые вещи из гардероба: от жакетов и верхней одежды свободного кроя до уютных вязаных вещей.
О том, что будет в тренде в новом сезоне и какие самые главные цвета этой осени, в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказала украинский дизайнер Ольга Аленова. Эксперт также дала несколько важных советов.
"Осенью свое внимание нужно уделить цветовым решениям, поскольку все базируется именно на выборе оттенков. Так, в моде будут яркие цвета (желтый, фуксия), серый, а также разные оттенки голубого", – сказала модельер.
Что носить осенью 2021:
стиль милитари (использование в одежде элементов военного снаряжения);
открытая спина в нарядах (платья, блузы);
крупные сумки;
маленькие аксессуары (в частности мини-сумки);
цвет camel – можно сочетать в верхней одежде (пальто, куртки, жакеты), платьях, аксессуарах (косынки, сумки);
пиджаки с объемными плечами;
oversize куртки (в тренде остаются пуховики).
Стилист-дизайнер Росина Трач рассказала OBOZREVATEL, что нужно добавить в свой гардероб осенью и от чего следует отказаться в новом сезоне. По словам эксперта, в моде будет многослойность. Актуально использовать вязаные вещи и самые разнообразные жилеты, длинные в том числе. В новом сезоне в тренде накидки, кейпы и пончо.
Модная обувь осенью 2021
"Что касается обуви – сейчас актуальны самые разноплановые модели: это и грубые, маскулинные модели на всевозможных платформах, классические варианты из разнообразных материалов (отделка меховыми элементами, стежка, декорирование заклепками), узкие и квадратные (мысы) носки. Также в топе стилизация 70-х годов и стиля футуризм", – отмечает специалист.
Что не в моде осенью 2021:
широкие шорты-бермуды;
массивные обручи на голову;
всевозможные украшения с ракушками;
слишком приталенные и облегающие трикотажные вещи.
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