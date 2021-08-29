Что модно осенью 2021: от трендовых цветов до обуви, курток и аксессуаров. Разговор с дизайнерами

Анна Турнанен
Анна Турнанен
Мода
3 минуты
3,4 т.
Самая модная одежда осени и что лучше выбросить из гардероба: советы дизайнера и стилиста

С приходом нового сезона модники задумываются о том, какая одежда, обувь и аксессуары будут в тренде осенью 2021, а от каких атрибутов нужно избавиться в своем гардеробе. По словам стилистов, в прохладный сезон можно миксовать любимые вещи из гардероба: от жакетов и верхней одежды свободного кроя до уютных вязаных вещей.

О том, что будет в тренде в новом сезоне и какие самые главные цвета этой осени, в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказала украинский дизайнер Ольга Аленова. Эксперт также дала несколько важных советов.

"Осенью свое внимание нужно уделить цветовым решениям, поскольку все базируется именно на выборе оттенков. Так, в моде будут яркие цвета (желтый, фуксия), серый, а также разные оттенки голубого", – сказала модельер.

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Осенью в моде яркие цвета – желтый, фуксия, а также серый и разные оттенки голубого

Что носить осенью 2021:

  • стиль милитари (использование в одежде элементов военного снаряжения);

Стиль милитари на девушках выглядит эффектно

  • открытая спина в нарядах (платья, блузы);

Наряды с открытой спиной придадут женственности и сексуальности

  • крупные сумки;

Объемные сумки хорошо дополняют любой образ

  • маленькие аксессуары (в частности мини-сумки);

Миниатюрные сумки – тренд осени 2021

  • цвет camel – можно сочетать в верхней одежде (пальто, куртки, жакеты), платьях, аксессуарах (косынки, сумки);

В моде будут наряды цвета camel

  • пиджаки с объемными плечами;

Пиджаки с большими плечами должны появиться у каждой модницы в осеннем гардеробе

  • oversize куртки (в тренде остаются пуховики).

Объемные куртки – снова в тренде осенью

Стилист-дизайнер Росина Трач рассказала OBOZREVATEL, что нужно добавить в свой гардероб осенью и от чего следует отказаться в новом сезоне. По словам эксперта, в моде будет многослойность. Актуально использовать вязаные вещи и самые разнообразные жилеты, длинные в том числе. В новом сезоне в тренде накидки, кейпы и пончо.

Модная обувь осенью 2021

"Что касается обуви – сейчас актуальны самые разноплановые модели: это и грубые, маскулинные модели на всевозможных платформах, классические варианты из разнообразных материалов (отделка меховыми элементами, стежка, декорирование заклепками), узкие и квадратные (мысы) носки. Также в топе стилизация 70-х годов и стиля футуризм", – отмечает специалист.

Осенью в моде грубые, маскулинные модели на платформах
Актуальными осенью остаются многослойность и различные накидки

Что не в моде осенью 2021:

  • широкие шорты-бермуды;

  • массивные обручи на голову;

  • всевозможные украшения с ракушками;

  • слишком приталенные и облегающие трикотажные вещи.

Шорты бермуды и облегающие трикотажные вещи выйдут из моды осенью в 2021 году

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