Что модно осенью 2021: от трендовых цветов до обуви, курток и аксессуаров. Разговор с дизайнерами

С приходом нового сезона модники задумываются о том, какая одежда, обувь и аксессуары будут в тренде осенью 2021, а от каких атрибутов нужно избавиться в своем гардеробе. По словам стилистов, в прохладный сезон можно миксовать любимые вещи из гардероба: от жакетов и верхней одежды свободного кроя до уютных вязаных вещей.

О том, что будет в тренде в новом сезоне и какие самые главные цвета этой осени, в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказала украинский дизайнер Ольга Аленова. Эксперт также дала несколько важных советов.

"Осенью свое внимание нужно уделить цветовым решениям, поскольку все базируется именно на выборе оттенков. Так, в моде будут яркие цвета (желтый, фуксия), серый, а также разные оттенки голубого", – сказала модельер.

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Что носить осенью 2021:

стиль милитари (использование в одежде элементов военного снаряжения);

открытая спина в нарядах (платья, блузы);

крупные сумки;

маленькие аксессуары (в частности мини-сумки);

цвет camel – можно сочетать в верхней одежде (пальто, куртки, жакеты), платьях, аксессуарах (косынки, сумки);

пиджаки с объемными плечами;

oversize куртки (в тренде остаются пуховики).

Стилист-дизайнер Росина Трач рассказала OBOZREVATEL, что нужно добавить в свой гардероб осенью и от чего следует отказаться в новом сезоне. По словам эксперта, в моде будет многослойность. Актуально использовать вязаные вещи и самые разнообразные жилеты, длинные в том числе. В новом сезоне в тренде накидки, кейпы и пончо.

Модная обувь осенью 2021

"Что касается обуви – сейчас актуальны самые разноплановые модели: это и грубые, маскулинные модели на всевозможных платформах, классические варианты из разнообразных материалов (отделка меховыми элементами, стежка, декорирование заклепками), узкие и квадратные (мысы) носки. Также в топе стилизация 70-х годов и стиля футуризм", – отмечает специалист.

Что не в моде осенью 2021:

широкие шорты-бермуды;

массивные обручи на голову;

всевозможные украшения с ракушками;

слишком приталенные и облегающие трикотажные вещи.

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