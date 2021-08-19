Какие сумки будут в моде осенью 2021: стильная подборка от Elle

Если летом-2021 в моде были сумки всевозможных неоновых оттенков, то с приходом осени ситуация изменится. На пике популярности будут природные натуральные оттенки.

Песочный, глиняный, землистый или припыленно-пурпурный цвета станут самыми трендовыми будущей осенью. Об этом сообщает издание Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

А вот на смену геометричным строго очерченным форамам придут классические плавные линии. Тем не менее, некоторые тренды не потеряют своей актуальности – миниатюрные сумки по-прежнему будут в моде.

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Осенний вариант этих сумок будет выполнен без лишнего декора и в приглушенных цветах темной палитры. Возможно, даже с винтажным эффектом.

Сочетать сумки натуральных природных оттенков следует с более яркой базой. К примеру, удлиненные пиджаки, юбки в бельевом стиле желтого или фиолетового цветов будут отлично смотреться в сочетании с песочным или темно-коричневым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами подборкой юбок, которые можно носить круглый год. Среди них – наряды в бельевом, джинсовом и трикотажном стиле. Специалист отметила, что в холодное время года юбки можно носить со свитерами, кардиганами, толстовками, а в теплое – с топами, футболками, рубашками.