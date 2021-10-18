10 жутких декораций на Хэллоуин, которые до смерти напугали прохожих. Фото
Хэллоуин отмечается 31 октября, но украшать улицы, дома и витрины начинают задолго до праздника. Уже в середине октября в торговых центрах и кафе можно увидеть паутину, тыквы и черепа.
Но некоторые порой стараются создать чересчур реалистичные декорации. Они и доводят прохожих до белого каления и даже иногда заставляют вызывать полицию. OBOZREVATEL собрал фото самых жутких украшений к Хэллоуину, которые напугали прохожих "до смерти".
Этот дракон на крыше дома выглядит как настоящий.
Прохожие вызвали полицию, увидев слишком натуральную имитацию трупа.
Это была настолько "зажигательная" вечеринка в честь Хэллоуина, что пришлось вызывать пожарных.
Хеллоуинский костюм этого парня оказался самым страшным. Он еще и сидел внутри камина, пугая родителей и приглашенных на праздник гостей.
Мужчина притащил во двор старое авто и манекена, чем напугал прохожих. Каждый, кто проходил мимо, пытался оказать первую помощь кукле.
Девушка сама рисовала и вырезала украшения для дизайна родительского дома. Теперь он похож на декорации к фильму ужасов.
К заброшенному дому на Хэллоуин подбросили "трупов" в черных мешках.
Прохожие испугались до смерти, забыв, что это декорации к Хэллоуину.
Мужчина специально к Хэллоуину построил имитацию дома с привидениями.
Кто-то положил труп под дверь. Реалистичный манекен напугал до чертиков всех соседей.
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