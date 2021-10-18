10 жутких декораций на Хэллоуин, которые до смерти напугали прохожих. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
316
Люди придумали жуткие декорации на Хэллоуин

Хэллоуин отмечается 31 октября, но украшать улицы, дома и витрины начинают задолго до праздника. Уже в середине октября в торговых центрах и кафе можно увидеть паутину, тыквы и черепа.

Но некоторые порой стараются создать чересчур реалистичные декорации. Они и доводят прохожих до белого каления и даже иногда заставляют вызывать полицию. OBOZREVATEL собрал фото самых жутких украшений к Хэллоуину, которые напугали прохожих "до смерти".

  • Этот дракон на крыше дома выглядит как настоящий.

Соседи смастерили дракона на крыше
Видео дня

  • Прохожие вызвали полицию, увидев слишком натуральную имитацию трупа.

На вызов приехали копы.

  • Это была настолько "зажигательная" вечеринка в честь Хэллоуина, что пришлось вызывать пожарных.

Хозяин дома инсценировал пожар.

  • Хеллоуинский костюм этого парня оказался самым страшным. Он еще и сидел внутри камина, пугая родителей и приглашенных на праздник гостей.

Парень надел костюм огня

  • Мужчина притащил во двор старое авто и манекена, чем напугал прохожих. Каждый, кто проходил мимо, пытался оказать первую помощь кукле.

Мужчина инсценировал аварию во дворе.

  • Девушка сама рисовала и вырезала украшения для дизайна родительского дома. Теперь он похож на декорации к фильму ужасов.

Дочь украсила родительский дом к Хэллоуину.

  • К заброшенному дому на Хэллоуин подбросили "трупов" в черных мешках.

Это место люди теперь точно будут обходить стороной

  • Прохожие испугались до смерти, забыв, что это декорации к Хэллоуину.

Мужчина сделал инсталляцию убийства на Хэллоуин.

  • Мужчина специально к Хэллоуину построил имитацию дома с привидениями.

Мужчина смастерил на Хэллоуин дом.

  • Кто-то положил труп под дверь. Реалистичный манекен напугал до чертиков всех соседей.

Ненастоящий труп положили возле дома.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

курьезыХэллоуинприколлюдилайфхакпраздник