10 жутких декораций на Хэллоуин, которые до смерти напугали прохожих. Фото

Хэллоуин отмечается 31 октября, но украшать улицы, дома и витрины начинают задолго до праздника. Уже в середине октября в торговых центрах и кафе можно увидеть паутину, тыквы и черепа.

Но некоторые порой стараются создать чересчур реалистичные декорации. Они и доводят прохожих до белого каления и даже иногда заставляют вызывать полицию. OBOZREVATEL собрал фото самых жутких украшений к Хэллоуину, которые напугали прохожих "до смерти".

Этот дракон на крыше дома выглядит как настоящий.

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Прохожие вызвали полицию, увидев слишком натуральную имитацию трупа.

Это была настолько "зажигательная" вечеринка в честь Хэллоуина, что пришлось вызывать пожарных.

Хеллоуинский костюм этого парня оказался самым страшным. Он еще и сидел внутри камина, пугая родителей и приглашенных на праздник гостей.

Мужчина притащил во двор старое авто и манекена, чем напугал прохожих. Каждый, кто проходил мимо, пытался оказать первую помощь кукле.

Девушка сама рисовала и вырезала украшения для дизайна родительского дома. Теперь он похож на декорации к фильму ужасов.

К заброшенному дому на Хэллоуин подбросили "трупов" в черных мешках.

Прохожие испугались до смерти, забыв, что это декорации к Хэллоуину.

Мужчина специально к Хэллоуину построил имитацию дома с привидениями.

Кто-то положил труп под дверь. Реалистичный манекен напугал до чертиков всех соседей.

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