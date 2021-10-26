Маникюр на Хэллоуин: топ-10 идей на любой вкус и цвет. Фото
Чтобы создать сногсшибательный образ на Хэллоуин, стоит продумать каждую деталь до мелочей. Тематический маникюр к празднику следует выбирать по правилу, чем страшнее – тем лучше.
В 2021 году стали популярными новые покрытия для ногтей со светящимися в темноте веществами. Кроме того, мастера придумали нежные идеи для маникюра с тыквой, привидением, черепом и паутиной.
OBOZREVATEL собрал 10 фото трендовых идей маникюра на любую длину ногтей.
Попробуйте сделать зеленый неоновый узор на черном фоне – он будет светиться ярко-салатовым цветом, если выключить свет.
Если вы любите более нежный маникюр, то вам подойдет такой узор с тыквой и паутиной.
Некоторым девушкам не нравится черный цвет ногтей, поэтому мастера придумывают тематический маникюр в более спокойных оттенках.
Необычные красные рисунки на коротких ногтях.
Розовый маникюр с каплями крови нравится многим девушкам.
Маникюр на длинных ногтях со "шрамом" и розовыми узорами смотрится довольно необычно.
Матовый черный цвет невероятно стильно смотрится на коротких ногтях.
Маникюр с "атмосферой" кладбища выглядит мрачно, однако на жуткую вечеринку это то, что нужно.
Рисунки костей на черных ногтях точно выделят вас из толпы.
Маникюр с главными атрибутами Хэллоуина подходит даже для ультра-коротких ногтей.
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