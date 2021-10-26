Маникюр на Хэллоуин: топ-10 идей на любой вкус и цвет. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Красота
3 минуты
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Маникюр на Хэллоуин должен быть ярким и жутким.

Чтобы создать сногсшибательный образ на Хэллоуин, стоит продумать каждую деталь до мелочей. Тематический маникюр к празднику следует выбирать по правилу, чем страшнее – тем лучше.

В 2021 году стали популярными новые покрытия для ногтей со светящимися в темноте веществами. Кроме того, мастера придумали нежные идеи для маникюра с тыквой, привидением, черепом и паутиной.

OBOZREVATEL собрал 10 фото трендовых идей маникюра на любую длину ногтей.

Попробуйте сделать зеленый неоновый узор на черном фоне – он будет светиться ярко-салатовым цветом, если выключить свет.

Лак для ногтей светится в темноте.
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Если вы любите более нежный маникюр, то вам подойдет такой узор с тыквой и паутиной.

Минималистичный манюкюр на Хэллоуин для средней длины ногтей.

Некоторым девушкам не нравится черный цвет ногтей, поэтому мастера придумывают тематический маникюр в более спокойных оттенках.

Нежный маникюр на Хэллоуин для длинных ногтей.

Необычные красные рисунки на коротких ногтях.

Маникюр для Хеллоуина на короткие ногти.

Розовый маникюр с каплями крови нравится многим девушкам.

Милый маникюр для Хэллоуина на квадратную форму ногтей.

Маникюр на длинных ногтях со "шрамом" и розовыми узорами смотрится довольно необычно.

Яркий маникюр на Хэллоуин.

Матовый черный цвет невероятно стильно смотрится на коротких ногтях.

Темный маникюр с имитацией крови для Хеллоуина на короткие ногти.

Маникюр с "атмосферой" кладбища выглядит мрачно, однако на жуткую вечеринку это то, что нужно.

Яркий маникюр для овальной формы ногтей.

Рисунки костей на черных ногтях точно выделят вас из толпы.

Маникюр с костями на Хэллоуин 2021 года.

Маникюр с главными атрибутами Хэллоуина подходит даже для ультра-коротких ногтей.

Тематический маникюр для Хэллоуина на короткие ногти.

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