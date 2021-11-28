Звезда сериала 'Преподы' рассказала о проблеме со здоровьем и безглютеновой диете. Эксклюзив

Многие знаменитости и блогеры следуют тренду на новые диеты и полностью исключают клейковину из рациона. Они надеются улучшить форму и считают подобные ограничения полезными для здоровья.

Но есть и другая категория – люди с непереносимостью глютена. Известная украинская актриса и звезда сериала "Преподы" канала НЛО TV Мария Крушинская столкнулась с этой проблемой. Ее иммунитет распознает данный белок как чужеродный и атакует его.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL она рассказала об своем обновленном рационе, сложностях диеты и срывах на "запрещенку".

– Маша, расскажите, почему решили отказаться от глютена?

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– Начнем с того, что раньше я считала отказ от глютена всего лишь очередной модной тенденцией. Но обычно я не следую моде. Однажды я пришла к гастроэнтерологу с разными жалобами. И в истории посещений врач увидела, что я постоянный гость у эндокринолога, после чего у нее и сложилась картинка.

Дело в том, что у меня есть заболевание щитовидной железы – АИТ (аутоиммунный тиреоидит). На самом деле, оно достаточно распространено, особенно после Чернобыля. Но несколько моих знакомых, имея такой же диагноз, продолжают его игнорировать. Ведь нужно каждый день пить дозу гормона, который щитовидка не вырабатывает. И они продолжают жить с лишним весом, перманентной усталостью и сухой кожей.

В общем, на приеме врач сказала, что глютен любит вызывать АИТ и иногда аллергии разных видов. Отметила, что по анализам это выявить сложно. Потому рекомендовала отказаться от глютена на полгода, но на всякий случай сдать анализы в два этапа. На последнем-то у меня и нашли непереносимость.

– Сильно расстроились, когда услышали предписания врача?

– Нет, я была очень замотивированная. Ведь появился шанс, что отступят аллергии, которые мучают меня в теплое время года. Но было очень сложно! В первую очередь – отказаться от всей выпечки, а в ней же столько радости и спокойствия (улыбается – Ред.).

К тому же я обожаю завтраки. И всю жизнь они состояли из булочек, бутербродов с сыром или круассанов. То есть именно хлеб – моя главная слабость. А с отказом от глютена его нужно было исключить в первую очередь.

– От каких еще продуктов пришлось отказаться?

– Запрещено все, что содержит пшеницу, рожь, ячмень. Это значит, что отпадает выпечка, печенья, вареники, пельмени, лаваши с начинками, макароны, булгур, кус-кус, пицца. А кроме того, еще и все то, что маринуют в соевом соусе, ведь в нем тоже есть пшеница.

– Как составляли свой новый рацион?

– Пришлось много читать, слушать лекции, и конечно же, искать, искать и еще раз искать информацию. Ведь поначалу я просто не понимала, что есть на безглютеновой диете. У меня муж и двое детей, – я готовлю обычно на семью. Потому встал вопрос: как организовать семейное питание, исходя из моих новых запретов. В общем, пришлось потратить 2-3 месяца на эксперименты.

Но мне помогла девочка-бариста из кофейни на Оболони. Однажды я покупала кофе и захотелось чего-то сладкого. И в этом заведении как раз были безглютеновые кексы. Я была просто очарована и сказала, что это моя первая радость за последние пару недель. А девочка эта, оказалось, имеет медицинское образование и очень интересуется диетологией. Она мне и рассказала про разные виды муки и готовые смеси для всяких выпечек.

После этого я забила весь шкаф разной мукой и смесями. Они даже вываливались при открытии, такая я была голодная! Так и повелось: в сырники – рисовая или кукурузная мука, в оладьи и для панировки – кукурузная. Еда стала аппетитнее! К слову, моя семья в этих блюдах тоже не против была отказаться от пшеничной муки.

– Из каких продуктов состоит ваш рацион сейчас?

– Традиционно у меня всегда есть творог. Я делаю сырники почти через день. Часто их морожу с укропом, солью, чесноком – и всегда есть чем угостить друзей. Я обожаю гостей! Безглютеновая овсянка, гречневое печенье, гречка, сыр, яблоки, сметана и мясо – эти продукты я постоянно по-разному совмещаю и делаю различные блюда.

– А какие безглютеновые блюда ваши любимые?

– Борщ, плов и сырники. Звучит, как название фильма (улыбается – ред.). Тут далеко ходить не нужно, все это и так готовили раньше – много, сытно и полезно.

– Вы – актриса, а значит, постоянно на съемках, спектаклях, гастролях. Иногда можете съесть "запрещенку" или всегда придерживаетесь диеты?

– Осознанно "запрещенку" я не ела, – слишком дорого срываться. Может, случайно. Например, поначалу я могла у мамы сырник съесть. Пока не осознала, что он с мукой. Я стараюсь не позволять себе быть голодной. Могу брать с собою на работу какую-то гречку с аджикой, яйца, авокадо. Если нет, обычный йогурт с бананом как перекус тоже отлично подойдет. А на крайний случай почти во всех кофейнях продается пирожное макарон. Оно всегда делается из миндальной муки и не вредит безглютеновой диете.

– Как отнеслись к вашему отказу от глютена окружающие?

– Семья, конечно же, поддержала и приняла. Мама всегда панирует котлетки и зразы в рисовой муке, когда мы гостим. Некоторые друзья и коллеги тоже нормально отнеслись, но отдельные люди повели себя просто ужасно.

Позволяли себе подколы, неуважение с высказываниями по типу "Что ты выделываешься?", "А ты ж у нас интересная" и даже попытки накормить меня глютеном как забаву. А если я настаивала, обижались и махали на меня рукой. Приходилось каждому напоминать, что это не диета ради диеты, а непереносимость, и мне опасно.

К слову, как-то на отдыхе официантка накормила меня булгуром в соусе, а это как раз таки крупа из раздробленной пшеницы. При этом девушка уверяла, что это такой рис. Я съела его с удовольствием – раз в меню написано "рис", но все же волновалась. А когда товарищ его попробовал, он тоже сказал, что это булгур. Только когда я подошла к администратору, та уже призналась, что это действительно булгур, но в Турции его называют "турецкий рис"…

– Расскажите, как отказ от глютена повлиял на ваш организм?

– Пока мне сложно оценить, но пропало ощущение камня в животе. Я потеряла около 3-х постоянных килограммов без усилий. Также этим летом тело перестало отекать, а это означает, что щитовидке стало легче. Но я не испытываю эйфории.

Я не жду чуда – это важно. Я просто забочусь о себе. Многие люди продолжают употреблять глютен, имея непереносимость. Так же, как и в моем окружении, кто-то пытается не думать про АИТ. Да, это несмертельно, но существенно влияет на качество жизни и выработку воли.

– Сейчас безглютеновые диеты в моде. Как считаете, стоит отказываться от клейковины без медицинских показаний?

– Ни в коем случае без диагностики или без показаний этого делать не нужно. Вы же не отрываете в машине запчасти, которыми, как вам кажется, вы не пользуетесь.

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