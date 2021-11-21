'Проблемы из-за этого': Женя Кот рассказал, из чего состоит его рацион и где он с женой покупает продукты. Интервью

Судья шоу "Україна має талант" на канале СТБ и один из самых известных хореографов страны Евгений Кот рассказал, что нужно исключить из своего рациона, чтобы быть здоровым и поддерживать подтянутую форму.

О любимых продуктах хореографа, его вредных привычках в еде и главных ограничениях – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

– Наташа разбирается в питании. Она помогает вам поддерживать правильный рацион?

– Она никогда меня не заставляла, раньше я ел все подряд, что хотел. А потом начал приобщаться к ее виду питания, к тому, что она готовит. Наташа стала больше мне готовить правильных блюд.

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И тогда я отошел от полуфабрикатов. Теперь больше питаюсь простой и качественной едой. То есть, колбасы, сосиски в нашем рационе отсутствуют. Мы их кушаем редко. В основном – это целые куски мяса или рыбы. Много овощей, зелени, ягод, орехов. И все это на правильном масле – сливочное и оливковое.

– Какие продукты самые любимые?

– Рыба, морепродукты – самое любимое. Я обожаю креветки, морскую капусту, мидии, рапаны, кальмары, сельдь, сибас, свежего лосося много едим. Часто готовим из него севиче. Устрицы тоже обожаю.

Из мясного много в рационе курицы. Но едим и баранину, и телятину, и индюшатину, и кролятину, а вот свинину редко. Сало обязательно кушаю, но в небольших количествах. Молочке – нет.

– У вас есть какая-то плохая привычка, связанная с едой?

– Переедать (смеется). Когда неправильный распорядок дня себе сделал и не по времени покушал, потому что на это нет времени. В этом случае съедаю полкило мяса, а потом ведро салата и еще какой-нибудь гречки грамм 200, и еще сыра сверху и каким-нибудь кусочком чего-то вкусного заесть. А потом тяжесть в желудке, тяжело дышать, не хочется двигаться.

– Сладкое можно? А вредное, если сильно хочется?

– Все можно, но все должно быть в меру. Нельзя начинать "садиться" на конфеты и есть их постоянно, все время. Любой продукт можно переесть и это даст плохие последствия.

Красной рыбы переесть можно, сладкого переесть можно, соленого, да любого, колбасы, сыра, молока перепить… Даже водой можно отравиться, если влупить сразу литров пять.

– Вы за или против строгих ограничений в питании?

– Я за, если это уже по здоровью нужно. А так я за то, чтобы люди думали и понимали, что, когда и сколько они едят. И обязательно думали, что они покупают.

Читайте, узнавайте, что входит в состав продуктов, которые в вашей продуктовой корзине. Чаще всего люди не читают состав и не смотрят на дату. Я этого тоже не делаю, но у меня за это отвечает Наташа (смеется). Но я понимаю, какие продукты мне стоит брать, а какие нет.

– Какие продукты вы вообще не будете есть ни при каких условиях?

– Пальмовое масло и все растительные жиры непонятного происхождения – это все "до свидания". Нужно смотреть, сколько там консервантов. Если этот продукт может храниться годами, то простите, как это возможно?

– А вы покупаете еду в обычном супермаркете или заказываете у фермеров?

– И так, и так. И в обычном супермаркете покупаем, и ездим на столичный рынок, закупаемся там продуктами частично. Также недалеко от нас есть фермерство небольшое, мы и у них закупаем.

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