"Проблемы из-за этого": Женя Кот рассказал, из чего состоит его рацион и где он с женой покупает продукты. Интервью

Анастасия Польская
Диета и фитнес
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'Проблемы из-за этого': Женя Кот рассказал, из чего состоит его рацион и где он с женой покупает продукты. Интервью

Судья шоу "Україна має талант" на канале СТБ и один из самых известных хореографов страны Евгений Кот рассказал, что нужно исключить из своего рациона, чтобы быть здоровым и поддерживать подтянутую форму.

О любимых продуктах хореографа, его вредных привычках в еде и главных ограничениях – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

– Наташа разбирается в питании. Она помогает вам поддерживать правильный рацион?

– Она никогда меня не заставляла, раньше я ел все подряд, что хотел. А потом начал приобщаться к ее виду питания, к тому, что она готовит. Наташа стала больше мне готовить правильных блюд.

Евгений Кот отошел от полуфабрикатов
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И тогда я отошел от полуфабрикатов. Теперь больше питаюсь простой и качественной едой. То есть, колбасы, сосиски в нашем рационе отсутствуют. Мы их кушаем редко. В основном – это целые куски мяса или рыбы. Много овощей, зелени, ягод, орехов. И все это на правильном масле – сливочное и оливковое.

Какие продукты самые любимые?

– Рыба, морепродукты – самое любимое. Я обожаю креветки, морскую капусту, мидии, рапаны, кальмары, сельдь, сибас, свежего лосося много едим. Часто готовим из него севиче. Устрицы тоже обожаю.

Евгений Кот обожает морепродукты

Из мясного много в рационе курицы. Но едим и баранину, и телятину, и индюшатину, и кролятину, а вот свинину редко. Сало обязательно кушаю, но в небольших количествах. Молочке – нет.

– У вас есть какая-то плохая привычка, связанная с едой?

– Переедать (смеется). Когда неправильный распорядок дня себе сделал и не по времени покушал, потому что на это нет времени. В этом случае съедаю полкило мяса, а потом ведро салата и еще какой-нибудь гречки грамм 200, и еще сыра сверху и каким-нибудь кусочком чего-то вкусного заесть. А потом тяжесть в желудке, тяжело дышать, не хочется двигаться.

Хореограф склонен к перееданию

– Сладкое можно? А вредное, если сильно хочется?

– Все можно, но все должно быть в меру. Нельзя начинать "садиться" на конфеты и есть их постоянно, все время. Любой продукт можно переесть и это даст плохие последствия.

Красной рыбы переесть можно, сладкого переесть можно, соленого, да любого, колбасы, сыра, молока перепить… Даже водой можно отравиться, если влупить сразу литров пять.

Евгений Кот считает, что любым продуктом можно переесть

– Вы за или против строгих ограничений в питании?

– Я за, если это уже по здоровью нужно. А так я за то, чтобы люди думали и понимали, что, когда и сколько они едят. И обязательно думали, что они покупают.

Читайте, узнавайте, что входит в состав продуктов, которые в вашей продуктовой корзине. Чаще всего люди не читают состав и не смотрят на дату. Я этого тоже не делаю, но у меня за это отвечает Наташа (смеется). Но я понимаю, какие продукты мне стоит брать, а какие нет.

Евгений Кот считает, что всегда нужно смотреть на состав продуктов в супермаркетах

– Какие продукты вы вообще не будете есть ни при каких условиях?

– Пальмовое масло и все растительные жиры непонятного происхождения – это все "до свидания". Нужно смотреть, сколько там консервантов. Если этот продукт может храниться годами, то простите, как это возможно?

Евгений Кот с женой Натальей

– А вы покупаете еду в обычном супермаркете или заказываете у фермеров?

– И так, и так. И в обычном супермаркете покупаем, и ездим на столичный рынок, закупаемся там продуктами частично. Также недалеко от нас есть фермерство небольшое, мы и у них закупаем.

OBOZREVATEL ранее писал, что Евгений Кот рассказал, как у него получается тренироваться и поддерживать мышцы в тонусе, несмотря на загруженный график.

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