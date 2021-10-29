Женщина похудела почти на 40 кг, отказавшись от популярной в мире привычки. Фото

33-летняя англичанка Бренда Финн сбросила почти 40 кг за год, отказавшись проводить свое свободное время в социальных сетях. Женщина стала уделять внимание домашним тренировкам и правильному питанию, благодаря чему ее цифры на весах поменялись с 98 на 62 кг.

Бренда вспоминает, что еще с 2016 года начала стремительно набирать вес, который к августу прошлого года составил почти 100 кг, пишет Fox News. В тот момент Финн приняла решение менять свой образ жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я помню, как посмотрела в зеркало и подумала: "Какого черта я стала такой большой?" – призналась Бренда.

Вскоре она решила, что хочет похудеть, и стала заниматься спортом дома. Однако этого оказалось мало, и она осознала, что необходимо поменять питание и сократить время в Instagram, Facebook и Twitter.

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"Прокручивая свою ленту, я видела бесконечные пирожные, мороженое, сладкие напитки и пиццу. Это были постоянные подсознательные сообщения, говорящие мне пойти перекусить", – сказала Финн.

Бренда добавила, что после понимания влияния соцсетей на нее, она деактивировала учетные записи.

"Это было сложно для меня. Мне трудно было "расстаться" с социальными сетями, но одновременно это было лучшее решение, чем которое я когда-либо принимала", – отметила англичанка.

После выхода из виртуального мира, Бренда увидела первые результаты в своем преображении. Она начала разбираться в правильном питании и узнала больше о колораже продуктов. Вскоре попробовала диету, купила тренажеры и занялась спортом.

Весной этого года вес Бренды достиг 69 килограмм, а в прошлом месяце женщина взвесилась и увидела цифру 62.

Чтобы отпраздновать свое достижение, Финн восстановила социальные сети и поделилась с подписчиками фотографиями "до" и "после". Женщина уверяет, что пусть она и возобновила учетные записи в сети, она не станет слишком вовлекаться в них.

В планах у Бренды сбросить еще пять килограмм.

"Я в хорошей форме, придерживаюсь здоровой диеты и чувствую себя намного более живой. Это полностью изменило мое отношение к еде, упражнениям и моему телу. Теперь просыпаюсь и чувствую себя такой легкой. Удаление моих социальных сетей было лучшим решением", – подытожила Бренда Финн.

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