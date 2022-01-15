Женщина, которая 4 месяца подряд ела в McDonald's, взялась за себя и изменилась до неузнаваемости. Фото до и после

Австралийка по имени Алекс Мур, которая четыре месяца во время беременности питалась фастфудом в McDonald's каждый день, рассказала, как ей удалось похудеть на 40 кг в короткие сроки. Молодая мама поделилась фотографиями до/после, чтобы показать результаты работы над собой.

Об истории 24-летней медсестры написало издание Daily Star, подкрепив впечатляющими кадрами. Алекс не кардинально изменила свой рацион, однако серьезно занялась спортивным упражнениями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я ела утром жареные яйца с беконом и горячим шоколадом, а к обеду заказывала Биг Мак и куриные нагетсы с майонезом", – вспомнила женщина

По словам австралийки, после рождения дочери Алоры в мае 2020 года, она не смогла смотреть на свой живот и набранные килограммы на других частях тела, поэтому начала придерживаться "военного режима".

Видео дня

Он заключался в раннем подъеме в 05:00 и похода в спортивный зал, где Алекс занималась каждый день по два с половиной часа. Сначала это были кардио-тренировки, однако позже молодая мама полюбила силовые упражнения.

"Я чувствовала вину из-за того, что родила такую прекрасную девочку, а сама выгляжу ужасно. Я не хотела даже фотографироваться с ней", – призналась она.

Также в распорядок дня медика добавилась обязательная 6-километровая прогулка каждый день.

Кроме этого, медсестра заменила трехкратный прием фастфуда другими блюдами, богатыми белками. По словам австралийки, ее порции даже увеличились.

"Сейчас я ем три раза в день. Утром перекусываю, это может быть протеиновый батончик, протеиновый коктейль или чуть-чуть фруктов. Во второй половине дня я пью йогурт, но стараюсь прислушиваться к своему телу. Я больше не отказываюсь от возможности поесть в ресторане и наслаждаться сладостями без чувства вины", – сказала Мур.

Таким образом за 9 месяцев ей удалось похудеть с 85 кг до рекордных 45, ведь до беременности Алекс не могла похвастаться таким стройным телом, как сейчас.

Перевоплощение помогло бывшей медсестре сменить профессию, чтобы проводить больше времени с дочерью. По словам австралийки, она начала продавать откровенные фото на сайте для взрослых Onlyfans.

"Теперь я могу проводить свои дни с Алорой и получать хороший заработок", – добавила молодая мама.

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