Женщине надоело быть 'уродливой толстой подругой', и она похудела на 55 кг. Фото потрясающей трансформации

Американка Телса Кауффман страдала от оскорблений и издевательств сверстников из-за нескольких десятков лишних килограммов. Уже в 19 лет она весила 136 кг, что сделало ее неуверенной в себе. Однако девушка смогла собраться и изменить свою жизнь, шокировав людей вокруг своей потрясающей трансформацией.

После того, как Телса скинула больше 55 кг, она начала делиться своими успехами в соцсетях. Видео в TikTok, на котором американка демонстрирует свое до и после, посмотрело около 11 млн Интернет-пользователей. Они пишут, что пример Кауффман их вдохновляет и мотивирует становиться лучше.

В одном из роликов девушка рассказала, что в 2018 году решилась на рукавную гастрэктомию. Это операция, смысл которой состоит в сужении верхнего отдела желудочно-кишечного тракта для ограничения поступления пищи. Она эффективно помогает в борьбе с ожирением, поскольку при меньшем размере желудка человек будет потреблять маленькие порции еды.

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Помимо этого, девушка начала заниматься спортом и следить за питанием.

"Я устала быть толстой уродливой подругой. Мне хотелось быть здоровой, красивой и уверенной в себе", – поделилась девушка.

Она также отметила, что чувствовала себя очень одинокой из-за своего телосложения. Несмотря на поддержку родителей и близких, у Телсы практически не было друзей и любимого человека рядом.

Сейчас, как можно понять по Instagram-аккаунту американки, у нее есть отношения – она встречается с девушкой.

В соцсетях Телсу благодарят за ее открытость и смелость. Многие отмечают, что девушка была красивой и до похудения, однако сейчас она выглядит намного увереннее в себе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что голливудский актер Джейкоб Баталон, известный по своей роли лучшего друга Питера Паркера в фильмах про Человека-паука, похудел на 50 кг. Бороться с лишним весом 25-летний артист начал в 2019 году, когда во время съемок почувствовал себя нехорошо.