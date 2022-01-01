Результат налицо! 5 украинских звезд, которые рекордно похудели

Сбалансированное питание, здоровый сон и интенсивные занятия спортом – это три "кита", которые помогают заботиться о здоровье и фигуре. И если хотя бы на один из этих пунктов не хватает силы воли – достижение желаемого результата откладывается.

Звезды из подборки OBOZREVATEL смогли поставить цель – похудеть на 12+ кг – и успешно реализовать ее. Все благодаря неутомимому труду над собой и дисциплине.1. Наталья Могилевская

Несколько лет украинская певица Наталья Могилевская не вела публичную деятельность – до участия в шоу "Танці з зірками", которое транслирует телеканал "1+1".

В 2017 году она удивила своих поклонников трансформациями во внешности. Ради участия в танцевальном проекте артистка похудела на 25 кг. Стать стройной ей помогла диета, основной принцип которой – не быть голодной и есть небольшими порциями 4-5 раз в день. Дополнительно Могилевская посещала тренажерный зал и активно занималась танцами.

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2. Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина некоторое время экспериментировала с опасными диетами. От них звезда теряла сознание, а иногда страдала повышенным чувством голода. Похудев на 20 кг, знаменитость скорректировала питание и начала заниматься йогой.

3. Виктор Бронюк

Лидер украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк похудел на 30 кг. Когда вес артиста составлял 120 кг – это влияло на его здоровье. В результате звезда вместе со своей женой отказались от алкоголя, стали лучше следить за качеством питания и вместе начали ходить в тренажерный зал. Дополнительно Виктор занимается скандинавской ходьбой.

4. Руслана Писанка

Украинская актриса Руслана Писанка похудела на 42 кг. Сбросить вес помогло ее с мужем участие в телепроекте на СТБ "Зважені та щасливі". Звезда призналась, что мечтала, чтобы любимый мог носить ее на руках. Это стало возможным после борьбы с лишними килограммами.

5. Оля Цибульская

Украинская певица, теле- и радиоведущая Оля Цибульская смогла похудеть на 13,5 кг. Она решила серьезно заняться своей фигурой после просмотра выпуска шоу "Шалена зірка" (на "Новом канале"), где спародировала Дженнифер Лопес.

Знаменитость воспользовалась методом "интервального голодания", отказалась от картофеля, а также прекратила есть и пить после 19 часов. Кроме того, Оля активно занимается спортом, поэтому теперь имеет спортивную и подтянутую фигуру.

Ниже вы можете просмотреть выступление Цибульской, которое мотивировало похудеть.

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