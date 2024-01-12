Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Певице Шакире в этои году исполнится 46 лет, однако она все еще удивляет фанатов своей формой. Артистка может похвастаться подтянутой фигурой и активными танцами, которые она исполняет во время выступлений.

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Весь секрет звезды в регулярных тренировках и строгой диете. Тренер знаменитости Анна Кайзер, с которой Шакира занимается уже более 13 лет, поделилась своими секретами, пишет LifeStyle Asia.

Тренировки 6 дней в неделю

Программа тренировок Шакиры меняется каждый день, говорит Кайзер. Спортивная активность охватывает не только фитнесс, но и танцы. Тренер подчеркнула важность постоянной смены упражнений для того, чтобы поддерживать не только тело, но и разум.

Шакира занимается шесть дней в неделю с выходным в воскресенье. Певица стремится заниматься спортом не только для того, чтобы быть в форме, но и избежать травм, оставаться здоровой.

Кардио или силовые

Тренировка Шакиры – это идеальное сочетание силовых и кардио. "Мы любим все смешивать", – сказала Кайзер в одном из интервью. Тренер звезды сосредотачивается на "длительных кардиотренировках низкой интенсивности". Это может быть ходьба на беговой дорожке, пробежка, езда на велосипеде, плавание и т.д. Силовые упражнения знаменитость выполняет с гантелями, лентами и движениями с собственным весом.

Диета

Диету Шакиры можно назвать суровой, но действенной. Порции звезды небольшие, однако богаты питательными веществами. Певица обычно ест умеренно, но когда речь идет о подготовке к большим выступлениям, исполнительница отказывается от сладкого и молочных продуктов.

Завтрак знаменитости обычно содержит яйца, авокадо, помидоры. На десерт коктейль с ягодами, растительным белком и зеленью, рассказывает Кайзер. На обед Шакира ест рыбу и свежие овощи, или салат. Обязательной составляющей этого приема пищи является суп. Ужин также состоит из рыбы и овощей.

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