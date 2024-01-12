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Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Карина Вишнякова
Диета и фитнес
2 минуты
57
Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Певице Шакире в этои году исполнится 46 лет, однако она все еще удивляет фанатов своей формой. Артистка может похвастаться подтянутой фигурой и активными танцами, которые она исполняет во время выступлений.

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Весь секрет звезды в регулярных тренировках и строгой диете. Тренер знаменитости Анна Кайзер, с которой Шакира занимается уже более 13 лет, поделилась своими секретами, пишет LifeStyle Asia.

Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Тренировки 6 дней в неделю

Программа тренировок Шакиры меняется каждый день, говорит Кайзер. Спортивная активность охватывает не только фитнесс, но и танцы. Тренер подчеркнула важность постоянной смены упражнений для того, чтобы поддерживать не только тело, но и разум.

Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Шакира занимается шесть дней в неделю с выходным в воскресенье. Певица стремится заниматься спортом не только для того, чтобы быть в форме, но и избежать травм, оставаться здоровой.

Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Кардио или силовые

Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Тренировка Шакиры – это идеальное сочетание силовых и кардио. "Мы любим все смешивать", – сказала Кайзер в одном из интервью. Тренер звезды сосредотачивается на "длительных кардиотренировках низкой интенсивности". Это может быть ходьба на беговой дорожке, пробежка, езда на велосипеде, плавание и т.д. Силовые упражнения знаменитость выполняет с гантелями, лентами и движениями с собственным весом.

Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Диета

Диету Шакиры можно назвать суровой, но действенной. Порции звезды небольшие, однако богаты питательными веществами. Певица обычно ест умеренно, но когда речь идет о подготовке к большим выступлениям, исполнительница отказывается от сладкого и молочных продуктов.

Тренировка 6 раз в неделю и строгая диета: в чем секрет потрясающей фигуры Шакиры, которой скоро исполнится 46 лет

Завтрак знаменитости обычно содержит яйца, авокадо, помидоры. На десерт коктейль с ягодами, растительным белком и зеленью, рассказывает Кайзер. На обед Шакира ест рыбу и свежие овощи, или салат. Обязательной составляющей этого приема пищи является суп. Ужин также состоит из рыбы и овощей.

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