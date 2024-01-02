newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

Карина Вишнякова
Диета и фитнес
3 минуты
723
Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

Тренер по фитнесу Себастьен Лагри, работавший с Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Бритни Спирс и другими звездами, раскрыл секреты своих тренировок. Он также рассказал, как добиться идеальной формы и не набирать лишний вес.

Видео дня

50-летний Лагри – основатель Lagree Fitness, "высокоинтенсивной тренировки с низкой нагрузкой, которая сфокусирована на выносливости мышц", пишет Daily Mail. Тренер открыл более 500 фитнес-студий по всему миру и выпустил запатентованную методику тренировок, которой придерживаются известные знаменитости.

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

Гуру тренажерного зала раскрыл тайные способы, посредством которых его звездная клиентура поддерживает форму. По словам Себастьена, все сводится к нескольким простым шагам – здоровому питанию, ограниченному размеру порций, сознательному потреблению пищи и совмещение диеты с тренировками.

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

Не переедайте на праздники

По словам Себастьена, первый шаг к идеальной форме – это "есть сознательно и ограничить размер порции", особенно во время праздников. Он объяснил, что на Рождество или Новый год люди очень часто нарушают диету или переедают.

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

И, несмотря на то, что многие намерены отработать лишние калории в новом году, он добавил, что большинство этого просто не делает.

Избегайте употребления рафинированного сахара и нездоровой пищи

Себастьен отметил важность отказа от рафинированного сахара и нездоровой "обработанной пищи" с множеством "добавок и консервантов". Он также предложил заменить фастфуд и обеды вне дома домашними блюдами.

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

"Сосредоточьтесь на домашней еде и кулинарии и держитесь подальше от замороженных продуктов", – добавляет он.

Найдите физическую активность, которая вам нравится

Питательная диета – это только половина процесса. Как объяснил Себастьен, физические упражнения не менее важны. "У вас есть тренировки и питание. Один король и одна королева. И вместе они создают прекрасное королевство", – сказал он.

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

Лагри предлагает найти физическую активность, которая будет вам нравиться, чтобы занятия не стали хлопотами: "Если вы собираетесь заниматься этим каждый день, вы должны любить это делать. Это не должно казаться скучным занятием".

Эксперт также посоветовал заниматься с другом, ведь ответственность перед ним не позволит вам упускать занятия.

Вам не обязательно посещать тренажерный зал

Себастьен объяснил: не обязательно посещать тренажерный зал, чтобы прийти в форму, потому что есть очень много легких упражнений, которые вы можете делать дома.

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

Он рекомендует обратить внимание на приседания, выпады, планку и отжимания: "На самом деле много упражнений, которые можно делать дома, вы можете хорошо потренироваться, просто стоя в планке". Кроме того, Лагри советует упражнение "мост" для укрепления мышц спины.

Избегайте прокрастинации и сосредоточьтесь на своей дисциплине

В конце концов Себастьен сказал, что все сводится к вашему мышлению, объяснив, что главной причиной, почему знаменитости выглядят так замечательно, была их поразительная решительность и дисциплина.

Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

"Знаменитости похожи на спортсменов, у них вся жизнь упорядочена. Они очень, очень, очень дисциплинированы, – рассказал он. – Это часть их образа жизни. Они выглядят фантастически, потому что делали это десятилетиями".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о секретной тренировке, позволяющей Мадонне выглядеть безупречно в 65 лет: она доступна для всех женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!