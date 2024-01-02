Работал с Дженнифер Энистон и Николь Кидман: звездный тренер дал советы, как получить идеальное тело и не набирать вес

Тренер по фитнесу Себастьен Лагри, работавший с Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Бритни Спирс и другими звездами, раскрыл секреты своих тренировок. Он также рассказал, как добиться идеальной формы и не набирать лишний вес.

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50-летний Лагри – основатель Lagree Fitness, "высокоинтенсивной тренировки с низкой нагрузкой, которая сфокусирована на выносливости мышц", пишет Daily Mail. Тренер открыл более 500 фитнес-студий по всему миру и выпустил запатентованную методику тренировок, которой придерживаются известные знаменитости.

Гуру тренажерного зала раскрыл тайные способы, посредством которых его звездная клиентура поддерживает форму. По словам Себастьена, все сводится к нескольким простым шагам – здоровому питанию, ограниченному размеру порций, сознательному потреблению пищи и совмещение диеты с тренировками.

Не переедайте на праздники

По словам Себастьена, первый шаг к идеальной форме – это "есть сознательно и ограничить размер порции", особенно во время праздников. Он объяснил, что на Рождество или Новый год люди очень часто нарушают диету или переедают.

И, несмотря на то, что многие намерены отработать лишние калории в новом году, он добавил, что большинство этого просто не делает.

Избегайте употребления рафинированного сахара и нездоровой пищи

Себастьен отметил важность отказа от рафинированного сахара и нездоровой "обработанной пищи" с множеством "добавок и консервантов". Он также предложил заменить фастфуд и обеды вне дома домашними блюдами.

"Сосредоточьтесь на домашней еде и кулинарии и держитесь подальше от замороженных продуктов", – добавляет он.

Найдите физическую активность, которая вам нравится

Питательная диета – это только половина процесса. Как объяснил Себастьен, физические упражнения не менее важны. "У вас есть тренировки и питание. Один король и одна королева. И вместе они создают прекрасное королевство", – сказал он.

Лагри предлагает найти физическую активность, которая будет вам нравиться, чтобы занятия не стали хлопотами: "Если вы собираетесь заниматься этим каждый день, вы должны любить это делать. Это не должно казаться скучным занятием".

Эксперт также посоветовал заниматься с другом, ведь ответственность перед ним не позволит вам упускать занятия.

Вам не обязательно посещать тренажерный зал

Себастьен объяснил: не обязательно посещать тренажерный зал, чтобы прийти в форму, потому что есть очень много легких упражнений, которые вы можете делать дома.

Он рекомендует обратить внимание на приседания, выпады, планку и отжимания: "На самом деле много упражнений, которые можно делать дома, вы можете хорошо потренироваться, просто стоя в планке". Кроме того, Лагри советует упражнение "мост" для укрепления мышц спины.

Избегайте прокрастинации и сосредоточьтесь на своей дисциплине

В конце концов Себастьен сказал, что все сводится к вашему мышлению, объяснив, что главной причиной, почему знаменитости выглядят так замечательно, была их поразительная решительность и дисциплина.

"Знаменитости похожи на спортсменов, у них вся жизнь упорядочена. Они очень, очень, очень дисциплинированы, – рассказал он. – Это часть их образа жизни. Они выглядят фантастически, потому что делали это десятилетиями".

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