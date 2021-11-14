'Пришел возраст': Женя Кот рассказал, как заставляет себя поддерживать в форме. Интервью

Судья шоу "Україна має талант" на канале СТБ, один из самых известных хореографов страны и актер нового сезона "Крепостной" Евгений Кот часто делится в сети фото и видео, на которых демонстрирует подкаченный торс.

Как у него получается тренироваться и поддерживать мышцы в тонусе, несмотря на загруженный график – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

– Регулярно ли вы занимаетесь спортом? Какой график занятий?

– Постоянно занимаюсь. Встал утром, походил, собрался с мыслями и погнал. Чаще всего утром занимаюсь. У меня есть гантельки, резиночки, упоры для отжиманий, во дворе стоит тренажер.

В спортзал не хожу из-за ковида и потому что дома никто не отвлекает – не нужно стоять в очереди на тренажеры. Я живу за городом, поэтому реально надо собираться и ехать куда-то. Хотя вот сейчас новый зал люкс-уровня открывается недалеко с банькой и бассейном. Буду иногда туда заходить.

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– Спорт для вас это: отдых, перезагрузка, способ снять стресс или еще что-то другое?

– Снять стресс 100%. У меня много мыслей в голове, я много думаю, много планирую. Это меня немножко напрягает, собирается кортизол и все эти гормоны, которые нужно куда-то сбрасывать.

– Как вы лично пришли к тому, чтобы заниматься спортом?

– Пришел возраст. И когда я делал перерывы в нагрузках, я понимал, что мое тело ослабевает и мне становится плохо. Падает уверенность. И как снежный ком это все накапливается, и мое состояние ухудшается. Поэтому я понял, что нужно быть постоянно в движении.

– А какие упражнения больше нравятся?

– Я занимаюсь больше силовыми – гантельки, штанги, все такое. Мне это подходит и больше нравится. Я понимаю, что надо еще добавить какую-то кардионагрузку. Но бег не очень нравится, потому что я не умею профессионально бегать, и это может быть чревато неправильной нагрузкой на позвоночник.

– Что помогает лучше прочувствовать свое тело?

– Любая нагрузка поможет. Просто нужно понимать, какие у тебя слабые мышцы и больше их тренировать, чтобы прочувствовать. Но и гипертонус – это плохо. Нужно ходить на массажи, расслабляющие, можно ходить к физиотерапевтам, чтобы какие-то мышцы включались, какие-то выключались. Это важно.

– Если человек не хочет худеть, но ему нравится заниматься спортом – что для него подойдет лучше всего?

– Спортзал, немного кардионагрузок, можно танцы, флай-йога, просто какой-то шейпинг или поработать со своим весом. Уйма разных занятий, главное – их делать. Это реально расслабляет мозг, дает силу и здоровье. Но не нужно брать большие веса. Если вы не занимаетесь профессионально – забудьте об этом.

Зарядку по утрам делайте, а все остальное – под пристальным вниманием тренера, чтобы вы себе не навредили.

– Какие упражнения для вас любимые и самые действенные?

– Первое – это отжимания. Второе – это планка. Классное упражнение, в котором задействуется много мышц. Оно не для того, чтобы вырастить супермускулатуру, а для того, чтобы хорошо себя чувствовать.

Все упражнения действенные, главное – выполнять их с правильной техникой. На каждую группу мышц есть свои упражнения, и их сотни, миллионы.

Нет такого, чтобы пришел, сделал – и стал самым сильным человеком. Нет, все по крупице, по одной песчинке, по чуть-чуть и только с небольшим ростом.

– Занимаетесь ли вы вместе с Наташей?

– Нет, Наташа каждый день сама занимается. У нее растяжки, свои приседания, свои упражнения на ноги. Верхнюю часть она не качает, потому что, во-первых, она девочка, а во-вторых, она часто занимается на пилоне и это тоже своя нагрузка, которая укрепляет тело.

OBOZREVATEL ранее писал, что Женя Кот откровенно признался, что его бывшая возлюбленная Мариам Туркменбаева изменила ему. Девушка начала отношения на стороне с одним из участников группы Quest Pistols.