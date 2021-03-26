Есть люди, избегающие есть яйца или ограничивающие их в своем рационе, Причина - опасение повышения уровня холестерина в крови. Ведь то, что избыток холестерина "засоряет" артерии, что приводит к сердечно-сосудистых заболеваний, знают все. ⁣⁣⠀⁣⁣

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Действительно, в желтке холестерина много - каждое куриное яйцо содержит около 200 мг холестерина, при суточной норме употребления его для взрослых 300 – 400 мг. ⁣⁣⠀

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Но яичные желтки содержат природный эмульгатор лецитин. Сочетание в желтке холестерина и лецитина делает яичный холестерин безопасным для сосудов. Холестерин необходим организм - без него нам не прожить, он нужен для синтеза гормонов, витамина Д, для построения мембран клеток.

Холестерин, который мы получаем из пищевых источников в "разумных количествах" не связывают с повышением уровня холестерина в крови. Более существенное влияние имеет тот, который вырабатывается в самом организме, то есть наш собственный. Именно он может откладываться на стенках сосудов. Так происходит у людей при нарушении холестеринового обмена, заболеваниях печени, желчного пузыря. Таким людям нужно в меньшей степени следует опасаться продуктов питания, где много холестерина. Большее значение имеет количество насыщенных жиров в пище жирных сортов мяса и молочных продуктов в большом количестве, колбас, изделий на маргарине. Поэтому, если вы здоровы, не надо бояться куриных яиц и желтка.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

В яичном белке есть все аминокислоты, в том числе незаменимые, которые организм сам не может вырабатывать. Яичный белок поэтому называют эталонным белком и с ним сравнивают аминокислотный состав белков других продуктов.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Этот продукт выделяется большим количеством витаминов D, E, K и группы В (в частности, В12 и В6), минеральными веществами (железо, медь, цинк, серы). Наличие витамина B12 в этом продукте особенно актуально для людей, которые не едят мясо. Два яйца покроют 30% суточной потребности в витамине B12.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Скоро Пасхальные праздники и на наших столах будет много праздничных блюд, в том числе и яйца.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Сколько можно их съедать за день? Я рекомендую 1-2 шт в день. Яйца могут присутствовать в меню каждого здорового человека. Это простая и легкая в приготовлении еда.

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