Нужно делать каждый день. Три самых эффективных упражнения, которые помогут похудеть

Женщины мечтают иметь красивую фигуру, но часто находят отговорки – то времени нет, то возможности сходить в спортзал. Опыт знаменитостей доказывает, что стройность – это результат регулярной работы, который легко можно достичь даже в домашних условиях. Главное – заниматься правильным спортом.

Издание BAZAR собрало перечень самых эффективных упражнений, которые ежедневно выполняют знаменитости. Речь идет о трех способах, к которым ежедневно прибегают звезды.

Планка. Данное упражнение хорошо тренирует мышцы, укрепляет руки и пресс. Выполнять его можно как в классической, так и боковой позах на вытянутых руках или локтях. Начинать делать планку тренеры советуют с кратких интервалов времени и постепенно увеличивать их.

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Отжимание. Пожалуй, это самое эффективное упражнение для эффектного декольте. Также это упражнение – путь к рельефным рукам. Начинать делать его можно с самого сложного приема – от колен.

Приседание. Таким образом можно не только сбросить лишний вес, но и укрепить бедра и ягодицы. Тем, кто желает иметь красивые формы, эксперты рекомендуют именно это упражнение. Более того, если регулярно приседать, то результата долго ждать не придется.

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