Нужно делать каждый день. Три самых эффективных упражнения, которые помогут похудеть

Ульяна Виноградова
Диета и фитнес
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Нужно делать каждый день. Три самых эффективных упражнения, которые помогут похудеть

Женщины мечтают иметь красивую фигуру, но часто находят отговорки – то времени нет, то возможности сходить в спортзал. Опыт знаменитостей доказывает, что стройность – это результат регулярной работы, который легко можно достичь даже в домашних условиях. Главное – заниматься правильным спортом.

Издание BAZAR собрало перечень самых эффективных упражнений, которые ежедневно выполняют знаменитости. Речь идет о трех способах, к которым ежедневно прибегают звезды.

Планка. Данное упражнение хорошо тренирует мышцы, укрепляет руки и пресс. Выполнять его можно как в классической, так и боковой позах на вытянутых руках или локтях. Начинать делать планку тренеры советуют с кратких интервалов времени и постепенно увеличивать их.

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Нужно делать каждый день. Три самых эффективных упражнения, которые помогут похудеть

Отжимание. Пожалуй, это самое эффективное упражнение для эффектного декольте. Также это упражнение – путь к рельефным рукам. Начинать делать его можно с самого сложного приема – от колен.

Нужно делать каждый день. Три самых эффективных упражнения, которые помогут похудеть

Приседание. Таким образом можно не только сбросить лишний вес, но и укрепить бедра и ягодицы. Тем, кто желает иметь красивые формы, эксперты рекомендуют именно это упражнение. Более того, если регулярно приседать, то результата долго ждать не придется.

Нужно делать каждый день. Три самых эффективных упражнения, которые помогут похудеть

Ранее OBOZREVATEL перечислил упражнения, с помощью которых можно добиться красивой фигуры, не выходя из дома.

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