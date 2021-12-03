42-летняя американка раскрыла секрет быстрого похудения почти на 70 кг. Фото до и после

42-летняя домохозяйка Кэти Сильва из США сбросила 68 килограммов всего за год. Мать шестерых детей рассказала, что она стремительно похудела благодаря интервальному голоданию.

Женщина начала считать калории, позволяя себе от 1100 до 1400 ккал в день, пить больше воды (как минимум три литра за сутки), а также ела только с 12:00 до 18:00. Американка отказалась от большинства обработанных продуктов и простых углеводов и выбирала блюда так, чтобы они содержали белок, пишет 7NEWS.

Кроме того, Кэти пять дней в неделю тренировалась, используя велосипед и силовые упражнения.

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Женщина отметила, что она начала набирать вес в 2003 году, после рождения четвертого ребенка – сына Итана. Она страдала послеродовой депрессией и обращались к еде для утешения.

С таким количеством маленьких детей, за которыми нужно было ухаживать, Кэти было трудно выходить из дома и вести активный образ жизни, поэтому она продолжала набирать килограммы. В итоге она начала весить 156 кг.

"Забота о себе была для меня самым низким приоритетом. Я ела, когда мне было грустно. Ела, когда была злой. Ела, когда мне было одиноко. Ела, когда была в стрессе", – призналась Кэти.

Она переедала, а потом ненавидела себя за это, что приводило к еще большему перееданию. Такое состояние американка назвала ужасным коловоротом. Она думала, что не в силах прервать замкнутый круг.

Кэти отметила, что в то время избегала публичных мероприятий со своими детьми, чтобы они ее не стыдились.

Также она чувствовала постоянную боль в мышцах спины – иногда такую, что не могла передвигаться без помощи ходунков – и постоянно пила от этого лекарства.

"1 октября 2020 года в середине дня я случайно решила, что собираюсь похудеть. Никакого планирования, никакого ожидания понедельника. Я просто решила, что сразу же начну", – заявила Кэти.

Примерно в то же время женщина узнала, что беременна. Она потеряла ребенка, и когда находилась в медицинском центре, у нее произошел сердечный приступ.

"Мне сказали, что если бы я тогда не была в больнице, я бы умерла... Мой кардиолог сказал, что сердечный приступ был лишь вопросом времени", – рассказала американка.

После этих событий Кэти не отказалась от цели сбросить вес. Через год после начала своей новой жизни весы показали ей 88 кг.

"Теперь я могу гулять с семьей, поднимать своих малышей и крутить их в воздухе, садиться с ними на качели и не переживать, что они сломаются", – отметила она.

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