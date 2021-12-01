30-летняя британка похудела на 56 кг. Фото до и после

30-летняя Софи Хиггинботтом из города Элсмир-Порт (Великобритания) потеряла 56 кг, что составляло почти половину ее прежнего веса (более 113 кг). Женщина призналась: она заедала проблемы, но решила заняться собой когда осознала, как сильно лишние килограммы мешают ей жить.

Благодаря своему результату Софи получила титул Slimming World's Woman of the Year 2021 от известной в Британии организации по снижению веса. Как пишет Liverpool Echo, женщина сама обратилась к тренерам этой компании и уже за первую неделю похудения сбросила 2,3 кг.

"Я боролась со своим весом с подросткового возраста и, казалось, не могла контролировать его. Я всегда избегала фотоаппаратов и просто ненавидела фотографироваться – все доходило до того, что я почти не узнавала сама себя", – призналась британка.

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Она добавила, что в августе 2019 года у ее племянницы Лили диагностировали редкую форму рака. После такой страшной новости Софи стала успокаивать себя едой. Девочка выздоровела, но британка после этого долго питалась хаотично.

"Вскоре я поняла, насколько непригодна – я с трудом смогла закончить курс в университете. Я решила, что мне нужно что-то делать со своим весом", – рассказала Софи.

Женщина призналась, что ей было страшно идти в группу по похудению в одиночку. Она боялась, что будет там "самым большим человеком" и сдастся. О своих планах она рассказала только парню.

Софи отметила, что до этого пыталась сидеть на диетах, но никакого результата не было. В итоге она изменила свой подход к рациону и питается осознанно.

"Раньше я боялась еды, теперь она – мой лучший друг. Я планирую великолепные и сытные блюда на неделю вперед, адаптировав некоторые ингредиенты", – рассказала женщина.

Также она изменила график приема пищи, начала завтракать, считать калории и давать телу физические нагрузки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее 32-летняя Даниэль Гроувер из Северной Ирландии рассказала, как ей удалось похудеть на 38 кг. Женщина призналась, что раньше она была несчастной, но с "новым" телом ее психологическое состояние улучшилось.