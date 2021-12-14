Как быстро похудеть в руках, чтобы надеть платье мечты на Новый год. 5 советов от фитнес-гуру

В преддверии Нового года девушки начинают активно подыскивать образ, в котором будут блистать в праздничную ночь. Но часто проблемы с фигурой (а это особенно актуально в зимнее время) мешают надеть идеальное платье. Распространенная проблема – руки. Убрать лишние сантиметры с области плеч, сделав их более хрупкими и рельефными, можно даже за очень короткие сроки.

Чтобы похудеть в руках за две недели, необходимо перейти на новый режим питания и делать пять специальных упражнений, сообщила журналу ELLE член международной федерации функционального тренинга Ирина Гармаш. Важно осознавать, что придется работать комплексно, поскольку "уменьшить" только одну часть тела невозможно.

Лишний вес в области рук возникает из-за двух причин – слабые мышцы или же общее ожирение тела. Если изменить свой рацион и добавить активности в ежедневный график, то именно с рук жир уйдет в первую очередь.

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Для быстрого похудения в руках необходимо исключить из рациона сахар и прочие сладости, хлебобулочные изделия, сладкие напитки. В таких продуктах содержатся пустые калории. Они не питают организм энергией и полезными веществами. Стоит уменьшить количество сладких фруктов, таких как банан и виноград. Ничего не кушайте за три часа до сна и пейте много воды. В вашей тарелке всегда должно быть много овощей, белковых продуктов (особенно рыбы) и зелени.

Не забывайте и про крепкий здоровый сон. Когда человек не спит положенных 8 часов, она начинает прибавлять в весе. Перед тем как лечь в постель нужно проветрить помещение. Спать с включенным светом или ночником не стоит – это тормозит выработку мелатонина.

1. Отжимания

Надеть платье с открытым верхом не получится, если руки не станут рельефными. Поэтому примите упор лежа. Руки на ширине плеч. Ноги вместе. Опускайтесь на вдохе, старайтесь достать грудью до пола. Выпрямляйте руки на выдохе, не прогибайтесь в пояснице.

2. Сгибания с гантелями

Ноги на ширине плеч. Спина прямая. Руки с гантелями опустите вдоль тела. Сгибайте руки в локтях, поднимая к груди. Следите за тем, чтобы спина оставалась прямой. Если вы занимаетесь дома и не имеете возможности воспользоваться спортивным инвентарем, используйте в качестве гантель бутылки наполненные водой.

3. Приседания со стулом

Обопритесь руками о сиденье стула, ноги примерно в полуметре от него. Держите спину ровно и медленно опускайтесь, пока руки не будут под углом 90 градусов. Вернитесь в исходное положение. Упражнение довольно сложное, однако важно делать его с правильным настроем. Помните про свою цель и не сдавайтесь.

4. Обратная планка

Сядьте на пол с вытянутыми ногами. Обопритесь на руки. Поднимите вверх таз. Руки не должны сгибаться. Тело должно образовать ровную линию. Удерживайте позицию в течение минуты. Существует много вариаций этого упражнения. Можно делать его и в "традиционном" виде, и на одной руке.

5. Французский жим с гантелями сидя

Сядьте на скамью, упритесь в пол. Возьмите гантель обеими руками, поднимите ее над головой. На вдохе опустите гантель за голову. Локти прижимаем к голове. На выдохе поднимите гантель в исходное положение.

Помимо перечисленных упражнений фитнес-гуру рекомендует много гулять на свежем воздухе и двигаться в помещении.

"Сбалансированное питание и упражнение с отягощениями – это самый эффективный способ избавиться от жира на руках, укрепить мышцы, придать им форму и тонус", – уверяет Ирина Гармаш.

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