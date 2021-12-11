Как похудеть до Рождества без диет и спорта. Советы для самых ленивых

Многие женщины мечтают похудеть к новогодне-рождественским праздникам, чтобы влезть в нарядное платье, выглядеть сногсшибательно, а также разрешить себе съесть все, что хочется, и при этом не выйти за границы нормы. Но одного желания мало. Нужно еще приложить усилия, а не все к этому готовы.

Оказалось, вполне возможно сохранить стабильный вес или даже похудеть к праздникам, пишет The Sun. Достаточно просто больше спать, кушать клетчатку и много гулять (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сон

Несмотря на то, что во время сезона вечеринок, праздников трудно найти час для сна, это важно, поскольку это будет полезно для здоровья. Исследователи обнаружили, что те, кто спит от 7 до 9 часов по ночам, испытывают меньше приступов голода.

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Клетчатка

Стоит добавить в свой рацион клетчатку в виде фруктов, овощей, овеса, бобовых, гречки, чечевицы, поскольку эти продукты имеют огромное влияние на здоровье.

"Существуют доказательства того, что употребление большого количества клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета и рака кишечника. Выбор продуктов с клетчаткой также заставляет чувствовать себя сытыми, а диета, богатая клетчаткой, может помочь пищеварению и предотвратить запоры", – говорится в сообщении национальной службы здравоохранения.

Прогулки

Отличная замена спортивным залам – прогулки по паркам. Если в силу занятости человек не успевает посещать тренажерные залы, то необходимо уделять минимум 1,5 часа для ходьбы.

Интервальное голодание

Всем известный метод о прерывистом голодании, когда человек определенное время кушает, а остальное голодает. Исследователи заявили, что такой метод может не помогать сбросить лишний вес, однако он поможет сократить порции при приеме пищи. Отметим, что перед применением интервального голодания, стоит проконсультироваться с диетологом.

Напитки

В ходе новогодних праздников стоит пить алкогольные напитки из высоких стаканов. Исследование, проведенное в 2005 году в BMJ, показало, что форма посуды влияет на количество наливаемого напитка. Зачастую бармены подают на 28% больше алкоголя в широких стаканах.

Также перед праздниками стоит перейти на зеленый чай, который признан самым полезным для похудения. Участники исследования, которые пили зеленый чай в течение 12 недель, потеряли на 0,2–3,5 кг больше, чем те, кто этого не делал.

Завтрак

В процессе похудения важно запомнить, что завтрак – это главный прием пищи, который дает энергию на весь день. Стоит наслаждаться сбалансированным завтраком, который содержит белки и углеводы.

"Хороший вариант во время завтрака – это овощи или нарезанные фрукты. Они подаются с яйцами; хлебом и белком, а также низким содержанием углеводов. Отлично подойдет порция отрубей, овса или свежих фруктов, которые вы можете добавить в смузи или греческий йогурт", – сказала диетолог Сьюзи Баррелл.

Вода

Прежде чем погрузиться в диету, стоит расслабиться и настроится на долгожданный результат. Не ограничивать себя резко в еде, а начать пить много воды, ведь обезвоживание вызывает усталость и желание покушать.

"Начинать свой день стоит с 300-500 мл воды – это один из самых простых ежедневных ритуалов для улучшения работы пищеварительной системы. В частности, было доказано, что прохладная вода немного увеличивает скорость метаболизма после употребления", – сказала диетолог Сьюзи Баррелл.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что похудеть можно, питаясь как три, так и пять раз в день. По ее мнению, главное не превышать дозволенное количество калорий.