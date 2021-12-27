Как быстро похудеть: раскрыт секрет идеальной фигуры японок и китаянок

В Японии и Китае особенная традиционная система питания, однако секреты стройной фигуры жительниц этих стран могут быть полезными для женщин со всего мира. К примеру, некоторые китаянки исключили из рациона рис и лапшу, занимаются йогой и пьют разные травяные чаи, а японки едят много рыбы и морепродуктов вместо жирного мяса.

OBOZREVATEL собрал советы по похудению, популярные в Японии и КНР. Они помогут организовать здоровое питание и сбросить лишние килограммы. Об эффективных методах рассказывала в частности китаевед, автор книги "Китай. Все тонкости" Анна Кузина.

Отказ от риса и лапши – или их необычное приготовление

В Китае есть низкоуглеводная диета, основанная на отказе от привычных для этой страны гарниров. Вместо риса и лапши девушки едят больше овощей. Они вместе с фруктами могут полностью покрыть суточную потребность организма в углеводах.

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В японской культуре рису тоже отведено особое место, ведь он является основой азиатской кухни. Правда, японцы готовят эту крупу часто совсем не так, как привыкли мы: его не солят, не заправляют маслом и даже не варят, а просто замачивают в воде.

Сокращение количества пищи

Это правило лежит в основе здорового рациона для людей, которые переедают. Нужно быть осторожным и питаться сбалансировано, а также помнить: если вы едите мало, нельзя есть еще меньше – вместо этого нужно повысить качество еды.

Интересно, что стандартные порции пищи в Китае больше, чем у нас, поэтому для китаянок указанный метод – верный способ похудеть. А в Японии порции наоборот маленькие, потому что большинство жителей страны питаются по чуть-чуть, но часто.

Зеленый или травяной чай

Китайцы – поклонники традиционной медицины. В их аптеках продаются разные сборы трав, которые, как утверждается, очищают организм от токсинов и лишней жидкости. Благодаря этому улучшается самочувствие, а также происходит снижение веса.

В Японии очень популярен зеленый чай. Это не только источник антиоксидантов, которые замедляют процессы старения, но и легкое мочегонное средство. Этот напиток пьют по несколько раз в день во время традиционных чайных церемоний.

Полноценный рацион без вредных сладостей

В Японии жаренная пища не является популярной, в блюдах есть много овощей, мясо чаще всего заменяется свежей рыбой, морепродуктами.

Кроме того, обычных в разных странах мира сладостей в Японии почти нет. Японская кухня не знает, что такое бисквиты, сливки и жирные кремы в тортах. Большинство десертов изготавливают из невредных ингредиентов без огромного количества сахара.

Занятия йогой или другими видами спорта

Все более популярны среди китаянок фитнес, плавание, пилатес и йога. Конечно же, начинать нужно с легких упражнений и нагрузок, лучше всего – под руководством профессионального тренера.

Интересно, что многие жительницы КНР стараются исключить лишние нагрузки на ноги. Дело в том, что в Китае считают: красота тела заключается в худых ногах.

Иглоукалывание

Это одно из направлений традиционной китайской медицины. Считается, что специалисты в этой области могут помочь не только при различных заболеваниях, но и избавиться от пары-тройки лишних килограммов. Китаянки любят этот способ, поскольку он не требует затрат сил и энергии.

Массаж

Массаж используют как способ закрепить результат и избежать обвисания кожи, сделать тело более упругим. Для китаянок это не только способ расслабиться, но и похудеть.

Процедура выстраивает красивый рельеф тела, часто действует в сочетании с иглоукалыванием. Китаянки любят применять этот метод весной, чтобы подготовиться к летнему периоду.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как похудеть без спорта и изнурительных диет с помощью метода Кайдзен. Это японская философия, которая базируется на принципах последовательности и дисциплины. С японского ее название можно перевести как "изменения к лучшему".