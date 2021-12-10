Похудеть без спорта и диет. Что такое метод Кайдзен и как он работает

Японская философия Кайдзен, которая поможет похудеть или достичь своей цели в других сферах, базируется на принципах последовательности и дисциплины. С японского ее название можно перевести как "изменения к лучшему".

Концепцию непрерывного совершенствования разработал аналитик Масааки Имаи. Настоящая популярность пришла к нему в 1986 году, когда в печать вышла книга Имаи "Кайдзен: ключ к успеху Японии". OBOZREVATEL предлагает узнать, как работает методика и как ее можно применять людям, которые хотят сбросить вес.

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Главное для Кайдзен – это сортировка, последовательность, чистота, систематизация и дисциплина.

Согласно этой методике, прежде чем заняться похудением, необходимо сформулировать задачу (к примеру, сбросить 10 кг), составить план действий (худеть на 1,5 кг в неделю), навести порядок, в том числе в собственных мыслях. Далее нужно заниматься целью каждый день (примером, без срывов на фастфуд) и постепенно идти к ней.

Поскольку для Кайдзен важна систематичность, легче разработать план с увеличением нагрузки, количества задач и т.п. понемногу. Например, сперва заниматься легкими упражнениями по 5 минут в день, а уже потом увеличивать это время.

Согласно этой японской философии, лучше делать маленькие, но уверенные шаги, чем стоять на месте, готовясь к большому рывку.

Еще один важный принцип метода Кайдзен – хорошее настроение и позитивный настрой. Поощрение мотивирует и помогает продолжать следовать плану.

Чтобы худеть по методике Кайдзен, не нужно изнурять себя часовыми тренировками в зале или садиться на строгую диету. Согласно книге Имаи, более рациональным является длинный, но уверенный путь, чем импульсивный с кратковременным эффектом.

Японский аналитик считает: нужно разделить все на то, что приносит пользу и не приносит. Последнюю категорию нужно исключить либо заменить.

При этом большую цель можно разбить на несколько маленьких. Например: конфеты при похудении можно сперва покупать реже. Далее – заменить на те, в составе которых меньше сахара. Постепенно можно "забывать" о них, меняя на черный шоколад (который в небольших количествах считается даже полезным). В роли лакомств вместо конфет могут также выступать фрукты, ягоды, небольшое количество орешков и т.п.

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