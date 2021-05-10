Фитнесс-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету: спорт – не главное

С наступлением жарких дней и приближением лета большинство девушек хочет выглядеть идеально. Многие не решаются надеть обтягивающее платье и открытый купальник лишь по одной причине – лишний вес и боязнь показать несовершенную фигуру.

О том, как похудеть к лету, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала фитнесс-тренер Карина Бибко. Специалист разъяснила, как корректировать питание, чтобы быстрее сбросить лишние килограммы и на какой вид спорта стоит обратить внимание для достижения результата. Также эксперт разоблачила несколько популярных мифов, которые связаны с похудением и спортом.

Чтобы привести фигуру в порядок, нужно не один месяц тренироваться. В идеале, начинать следовало бы еще до нового года, поскольку для формирования новых полезных привычек в теле необходимо длительное время. Однако для тех, кто планирует сбросить несколько килограммов, хватит и пару месяцев. По словам Бибко, для снижения веса можно выбрать марафон с тренировками. Также стоит обратить внимание на меню без вредностей.

Но одним лишь спортом невозможно сбросить лишний вес. Карина считает, что питание необходимо корректировать в любом случае, а вот кардинально или нет – зависит от ваших исходных пищевых привычек.

"Если вы ранее никогда не работали с нутрициологом, не заморачивались над едой и не считали калории, то менять придется много. Но без этого никак, можно проводить в зале каждый день, но тогда вы не добьетесь результата, если питание неполноценное и несбалансированное", – рассказывает эксперт.

Кроме того, специалист также добавила, с помощью какого спорта можно быстро сбросить лишний вес к лету. Так, например, нужно найти себе активное занятие, на которое захочется бежать в любом настроении: для кого-то это групповые фитнесс-тренировки, пилатес, работа с тренажерами, танцы. По словам Карины, следует выбирать то, что вам нравится больше всего, и в комплексе с правильным питанием это даст огромный результат в виде подтянутого и стройного тела.

Как утверждает эксперт, для того, чтобы начать работать над своим телом и привести его к совершенству, на первом этапе обязательно нужно прислушиваться к фитнесс-тренерам и диетологам.

"Когда вы только в начале своего пути к здоровому образу жизни, необходимо обращаться к тем, кто уже много лет живет этим. Таким образом вы избежите многих ошибок и добьетесь цели быстрее", – сообщила Карина.

Но перед тем, как начинать свое преображение, необходимо быть в курсе всех мифов, которые связаны с похудением и спортом. Так, по словам Бибко, один из самых популярных мифов – это ежедневное взвешивание.

"Оно не показывает реальный результат, а приводит только к депрессивным расстройствам. Наш вес меняется в течении дня десятки раз и тому есть множество причин (еда, вода, цикл, недостаток сна, отек, стресс и тому подобное). Если вы на активном похудении – замеряйте вес раз в две недели, а если на поддержании веса – раз в месяц. Советую также делать фото и смотреть на изменения визуально", – утверждает специалист.

Еще один известный миф в похудении и спорте – это то, что пресс можно накачать бесконечными скручиваниями.

"То, насколько будут видны ваши мышцы, зависит прежде всего от жировой прослойки, которая уменьшается за счет снижения калорий в питании и увеличения движения в теле", – резюмировала тренер.

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