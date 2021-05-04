Диетолог объяснила, чем опасен кофе после пробуждения

Диетолог из Британии Кэтрин Келли рассказала, почему не стоит пить кофе утром сразу после пробуждения.

По ее словам, выпив напиток спросонок или в неподходящее время суток вместо прилива сил и бодрости можно почувствовать себя еще более слабым и сонным, пишет Daily Mail.

"Вы можете чувствовать себя довольно слабым, если вы не проснулись полностью, а затем выпили кофе", – говорит эксперт.

Келли рекомендует пить кофе не ранее, чем через полчаса после пробуждения. Кроме того, тем, тем, кто не выспался, не следует пить кофе на голодный желудок, так как это может привести к повышению уровня сахара в крови через несколько часов, предупреждает специалист.

"Университет Бата (Британия, – ред.) провел небольшое исследование о людях, которые плохо спали, а затем пили кофе, когда просыпались, и обнаружили, что уровень сахара в их крови значительно повысился", – объяснила она.

Если пить кофе после завтрака, такого скачка сахара не будет, так как клетчатка и белок из пищи способны остановить этот процесс.

Также диетолог посоветовала пить черный необработанный кофе, а не "сублимированный", так как он содержит больше антиоксидантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Британии похудела на 46 килограммов, отказавшись от кофе с сахаром. До похудения она весила 114 килограммов.